El atacante Karim Benzema anunció este lunes el final de su carrera en la selección de Francia, en un mensaje publicado en Twitter, un día después de la final del Mundial Qatar 2022 perdida por su país ante Argentina.

(Vea también: Afirman que Kylian Mbappé sacó de taquito a su novia trans porque tiene nuevo amor)

“He realizado los esfuerzos y he cometido los errores necesarios para estar donde estoy actualmente y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra finaliza”, escribió en Twitter el Balón de Oro de 2022, que cumple 35 años este lunes, acompañando su mensaje de una foto suya con la camiseta de la selección de Francia.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

— Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022