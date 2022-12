Un mar de alegría invadió la celebración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo Fifa 2022, luego de vencer por penales (4-2) a su similar de Francia, tras el empate (3-3) en el marcador global. La ‘albiceleste’ rompió su mala racha y tras 36 años volvió a alzar el trofeo más deseado por todo futbolista.

Sin embargo, no faltó la polémica en los festejos del equipo comandado por el estratega Lionel Scaloni, que se extendieron hasta altas horas de la madrugada en Catar, y que se trasladaron hasta territorio argentino, con masiva presencia de personas en sitios como el Obelisco de Buenos Aires, y en la plaza central de Rosario.

Como la protagonizada por el exfutbolista y exintegrante del combinado sudamericano: Sergio ‘el Kun’ Agüero, quien lanzó fuertes calificativos hacia uno de sus rivales, el volante francés Eduardo Camavinga; que no cayeron muy bien entre los aficionados franceses, que criticaron esta actitud del hombre de 34 años.

“Para Camavinga. Ese. Cara de pinga ese”, dijo Agüero, con la camiseta puesta, mientras bebía alcohol en una transmisión en Instagram, que era seguida por miles de usuarios. Los señalamientos en contra del argentino son mayores, teniendo en cuenta que el objeto de burlas es un joven de apenas 20 años, quien además acaba de perder el Mundial.

