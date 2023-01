Gareth Bale, exfutbolista profesional que anuncio su retiro a los 33 años, luego de haber pasado por equipos como Tottenham, Real Madrid, entre otros, anunció que participará en el próximo Pebble Beach Pro-Am, evento de golf en California, que comienza el 2 de febrero y es válido por el PGA Tour.

(Lea también: Gareth Bale anunció su retirada del fútbol y anunció que se viene nueva etapa en su vida)

(Vea también: Golfista colombiana alcanza histórico logro y jugará circuito más importante del mundo)

Además de Bale, otras celebridades confirmadas para el torneo hasta el momento incluyen a los actores Bill Murray y Jason Bateman, así como al mariscal de campo de Green Bay Packers, Aaron Rodgers. En los últimos días, justamente Pep Guardiola hablo de esta situación y mencionó que Bale será un gran golfista y que le gustaría jugar con él en algún momento.

En su etapa en la ‘casa blanca’ como futbolista, el galés fue muy criticado por intercalar sus entrenamientos de fútbol y jugar al golf, lo cual hizo que su rendimiento no fuera como el de sus mejores años, siendo duramente criticado por la prensa española y la hinchada.

Luego de clasificar al Munidal de Qatar 2022, los jugadores exhibieron una bandera que decía “Gales. Golf. Madrid. En ese orden”, lo que encendió la polémica en el entorno madridista:

“Él piensa primero en la selección de Gales, luego en el golf y luego, en el Madrid. No he hablado con él, pero es lo que me transmite.” Fue lo que dijo Pedja Mijatovic, exjugador y director deportivo del Real Madrid.