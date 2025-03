La eliminación de Millonarios causó una profunda tristeza entre sus hinchas, quienes están decepcionados una vez más por un nuevo fracaso en torneos internacionales. Aunque es casi imposible no mirar a la vereda de al frente y aunque las comparaciones sean odiosas, los títulos obtenidos por Atlético Nacional deberían poner la misma o una mayor obligación a sus rivales, como el equipo ‘embajador’ de lograr algo igual.

(Vea también: Clásico entre Millonarios y Santa Fe tiene nueva fecha: horario, clave para hinchas)

Soy un ferviente hincha de Atlético Nacional, pero aún más amo el fútbol colombiano profundamente y quiero ver a los equipos de mi país triunfando internacionalmente. Por esa razón, a raíz de un nuevo papelón continental de Millonarios, equipo que para mi debería tener por lo menos un título de esa magnitud, me surgió el deseo de hacerles una carta a sus hinchas, con el fin de dejar algunas reflexiones sobre lo que deberían hacer para que la historia cambie algún día.

Cabe resaltar que el objetivo de esta carta no se hace, bajo ningún motivo, fomentando la violencia, ya que creo firmemente que el único camino que nos llevará a recuperar nuestro fútbol es a través de la paz en los estadios, fuera de ellos y la exigencia futbolística en las canchas.

Por esa razón, esta carta busca que los hinchas de Millonarios y todos los del país entiendan que, si nos unimos, podemos hacer crecer nuestro fútbol para tener mayores alegrías internacionales y que eso algún día se vea reflejado en el equipo de todos: la Selección Colombia.

Esta es la carta:

“¿Qué pasó con el embajador? ¿Qué pasó con ese famoso ballet azul? ¿Qué pasó con el que algún momento, dicen ustedes, fue el mejor equipo del mundo? La eliminación de la Copa Sudamericana deja algunas reflexiones que yo, como hincha de Nacional, quisiera compartirles.

Vestido de azul les digo que la grandeza no solo puede pasar por llenar tribunas y alardearse de eso, aún sabiendo que les llenan los bolsillos a quienes no saben lo que siente un hincha o una persona que ama al club de ustedes. La grandeza no solo es llenar sillas, es llenar vitrinas con títulos.

La exigencia de un club no puede limitarse a cuántos abonos vendió o a cuántas camisas tienen sus hinchas, eso, en mi opinión es reducir a sus aficionados a que se vuelvan la caja menor de los dueños, quienes, sin ningún tipo de verguenza, salen a hablar mal del ídolo de su club y de todo un país, como lo es Radamel Falcao García, quien sin importarle poner en riesgo su carrera, vino a Colombia para ver cómo los mismos que lo trajeron despotrican de él.

Hinchas de Millonarios, si realmente dicen querer a su club, sean conscientes que los están usando y poniendo el prestigio, ese que algún día dicen tener, en tela de juicio. A nosotros los hinchas de Nacional hace un poco nos mataban en redes por criticar a Benjamin Romero, Mauricio Navarro y la dirigencia anterior que tanto daño hizo.

Hoy, esa misma hinchada logró que estos personajes salieran del club y ahora se disfruta de un presente mucho mejor, con personas que pueden tener errores, pero que se sabe del amor y el cariño que tienen por el equipo. No dejen que el dinero sea más importante que la grandeza y los títulos, porque los están es volviendo pista de baile, pero de ballet azul”.