Este miércoles 5 de marzo, Millonarios sumó un nuevo capítulo a su historial de tropiezos continentales al caer 1-0 con Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales y quedar eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Un gol de Michael Barrios al minuto 81 fue suficiente para que el ‘Blanco blanco’ celebrara y dejara a los azules con las manos vacías. A pesar de contar con figuras como Radamel Falcao García —quien entró en los últimos minutos—, el equipo de David González no encontró el rumbo.

Precisamente sobre la poca actuación que tuvo el delantero samario, el periodista Carlos Antonio Vélez aseguró que ‘el Tigre’ ya no está para ser la solución de Millonarios.

“Falcao no está para resolver un problema en Millonarios. Qué pena con Falcao, lo amamos, pero no está. Puede hacer un gol y resolver algún partido, pero estos partidos no los va a resolver él”, mencionó en su programa ‘Palabras mayores’, de Antena 2.

En su opinión, quienes crean que Radamel Falcao es el futbolista que va a salvar al conjunto ‘Embajador’ están equivocados.

“Si creen que la solución está en que Falcao juegue más tiempo… ¿Saben qué? Apague y vámonos”, agregó el comentarista.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre actitudes de Radamel Falcao?

En un momento de su intervención, el periodista deportivo criticó al arbitraje por algunas acciones controversiales que ameritaban expulsión, pero también otras que debieron ser castigadas, entre ellas un empujón de Falcao a un defensa rival.

“Falcao le mete un empujón a un defensor… debía ser amarilla por lo menos. Falcao es un bendecido. Lo debieron haber echado en un partido anterior y no lo tocaron. Ahora, era amarilla, y no lo tocan. O sea que Falcao, porque es Falcao, le puede pegar a cualquiera o puede empujar a cualquiera. No estoy diciendo que no sea un caballero, es un caballero, pero se ha comportado mal”, enfatizó Vélez en el mismo espacio.

En cuanto al partido, Carlos Antonio aseguró que fue muy parejo, al punto que debió haber terminado en empate. No obstante, analizó las estadísticas y señaló que Millonarios, pese a que tuvo más la pelota, no tuvo la profundidad que tuvo el Once Caldas.

