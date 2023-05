Carlos Antonio Vélez no se mide cuando hace sus habituales columnas de opinión, siempre deja palabras y señalamientos que tiene repercusión. Y el autogol que hizo Jhon Anderson Banguera en Pasto-Envigado, que definió la clasificación del equipo nariñense y la eliminación de Junior, despertó la molestia del comentarista de Win Sports, Canal RCN y RCN Radio.

Y es que, uno de los más duros y polémicos con el joven jugador fue el periodista Antonio Casale, que aparte de ser presentador en ESPN Colombia, es jefe de deportes en RCN Radio, en donde tiene que tomar decisiones para las trasmisiones que hace el mismo Vélez. Pues el mismo Carlos Antonio, aunque no dijo nombres ni citó palabras exactas, quedaron claros los señalamientos a sus colegas y gente de medios.

Carlos Antonio Vélez estalló por ataques y amenazas al jugador del Envigado

En el inicio de su columna de opinión en el programa ‘Planeta fútbol’ de Antena 2, Carlos Antonio criticó las redes sociales por lo que ocurre en ellas, con críticos y ‘haters’: “Las redes sociales sirven para muchas cosas buenas y también sirven como arma letal usada por parte de los resentidos, amargados, envidiosos, frustrados, perdedores; en contra de quien algo hace”.

Y se dejó escuchar con su punto de vista de lo que ha pasado en las mismas redes, con acusaciones, señalamientos, amenazas y matoneo contra el jugador que marcó el autogol en esa infortunada jugada:

“Lo que ha sucedido en las últimas 24 horas con un muchacho llamado Jhon Anderson Banguera de 19 años, con él y su familia, es más que una infamia. En un país peligroso, en el que no se respetan las leyes, que la fuerza pública está maniatada y la justicia politizada, poner en órbita supuestos, chistes de mal gusto, memes ‘cabreadores’ y demás”.

Después de esto, llegaron nuevas críticas a los usuarios de redes sociales con los llamados ‘haters’, bodegas, ‘bots’ porque son “patrocinados” para “masacrar a las personas”. Vélez siguió su señalamiento y dijo que a los que atacan a Banguero “no les alcanza al cerebro” y son los que se la pasan “disparando hacia gente que no conocen o una víctima, que suele ser, inocente”.

El tono de las palabras, con mucha molestia, siguió creciendo en la columna de Carlos Antonio Vélez y se puso en los guayos de Jhon Banguero, que también ha tenido amenazas hacia su familia:

“A este muchacho Banguera le han colgado todo tipo de sospechas a través de chistes flojos, frases armadas a la carrera, de tipos que son escoria. Y el muchacho se siente agobiado y afectado, la familia amenazada porque salen los borregos y zombis que acuden a este tipo de cosas porque a esto van los imbéciles”.

Según Carlos Antonio Vélez, explicando la acción en la que se dio el infortunado autogol, el jugador del Envigado tuvo una mala reacción, pero no tiene la culpa de lo ocurrido, mucho menos por los equipos que no clasificaron por esa acción que le dio el triunfo y la clasificación al Pasto: “¿Qué culpa tiene ese pelado, que la pelota le llegue como le llegó y que termine metiéndola en un arco? ¿Qué culpa tiene de que Junior no haga sus deberes o que Independiente Santa Fe no haga los suyos? Un error involuntario, no quiero pensar otra cosa, no creo que tenga el tamaño para hacer una cosa exprofeso, menos sabiendo que eso lo puede condenar. ¿Qué culpa tiene de las debilidades y defectos ajenos?”

En ese punto, Vélez empezó a señalar a los que atacaron al joven futbolista, incluyendo a sus colegas de medios: “Hay gente que quiere ser tristemente célebre… los de los medios de comunicación, y que no son de medios de comunicación, pero que utilizan las redes sociales, terminan acabando con el nombre, la profesión, la familia, la poca seguridad y todo lo demás, de un ciudadano. Porque creen, estiman, sospechan, piensan o simplemente siguen al estúpido que va adelante”.

Para finalizar este fragmento de su espacio de opinión, sin bajar el tono y con mucha vehemencia, Carlos Antonio Vélez dijo que las autoridades deberían actuar para proteger a Jhon Banguera y señalar con los que hablaron de su supuesta intención de meter el autogol para favorecer a otros, aunque él ha dudado de jugadores de la selección Colombia por jugadas y hechos similares:

“Lo que han hecho con este muchacho es cobarde, infame, sin vergüenza. Solo presentar la leve sospecha de que algo anormal hubo, es un tratamiento degradante. Tendría que, un país decente, una autoridad decente y una justicia medianamente respetable, cortar de inmediato. Aquí no va a pasar, pero cuenten con que hay una voz de protesta, como la mía, así no tenga ningún peso y ninguna importancia. Me pongo de parte del pelado, de su familia, mi solidaridad con ellos”.

Aunque parecía que iba a dar un calificativo fuerte y ofensivo, Vélez prefirió callar y afirmar que sus palabras podrían darle fama a esos que señala: “Repruebo a estos [silencio]. ¿Para qué lo digo?, es darles demasiada importancia, más de la que ya le di. Y si les meto un término fuerte, terminan siendo más importantes de lo que son o se sentirán admirados y elogiados, porque no entienden qué es un señalamiento de este tipo”.