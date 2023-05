Junior de Barranquilla empezó el primer semestre con la idea de ser protagonista en la Copa Sudamericana 2023 y llevarse el título en la Liga BetPlay I-2023. No solo lo decían los hinchas y la prensa, también lo manifestaron los directivos y hasta el mismo Juan Fernando Quintero, que llegó para dar un salto de calidad. Por eso, haber quedado eliminados de todo, mucho antes de lo esperado, es un fracaso.

En la competencia internacional, con ‘JuanFer’ en cancha y todavía dirigidos por Arturo Reyes, la eliminación se dio con un Deportes Tolima discreto y que también está en deuda, en ese momento se frustraba el primer objetivo del ‘Tiburón’. Y a nivel local, con la llegada de Hernán Darío ‘el Bolillo Gómez’, la agonía fue larga y solo en la última jornada se configuró el final de su participación.

Además, muchos consideran que es fracaso debido al poder económico de los dueños, por la inversión hecha, por tener una hinchada que asistió todo el semestre en buen número, por tener dos técnicos con pasado en diferentes categorías de la Selección Colombia, por contar con jugadores de nombre como Sebastián Viera, Juan Fernando Quintero y Carlos Bacca, que terminó hasta haciendo pataleta en el banco.

‘Bolillo’ y Vladimir Hernández niegan el fracaso del Junior, a pesar de todo lo ocurrido

Fue tal la agonía de Junior que en el último partido de la fase todos contra todos le ganó 2 por 0 al Atlético Huila, estuvo metido en los ocho de cuadrangulares un buen rato, pero un gol en otro estadio le quitó ese premio y la eliminación se dio. Lo extraño es que en la rueda de prensa ‘el Bolillo’ y ‘Vlacho’ dijeron que no habían fracasado.

Algo que dejó muchas dudas y cuestionamientos sobre la falta de autocrítica por lo que fue una mala campaña, teniendo todo para haber hecho mucho más, por lo menos un papel acorde a lo que manda la historia y los recursos ‘junioristas’.

“Escalar lo que más pudiéramos, hacer los puntos que más pudiéramos, para que el equipo no quedara en la posición de cuando llegué, era el último. De 30 puntos, hicimos 22, nos podemos quejar de algunos puntos que perdimos bobamente”, dijo el experimentado técnico, destacando que sus dirigidos hicieron un buen trabajo y que pudieron haberse metido a la pelea por la estrella.

En el resto de la rueda de prensa hubo agradecimientos a la hinchada, tanto del ‘Bolillo’ como de Vladimir, pero llegó la pregunta sobe el fracaso, que no gustó y tuvo respuestas fuertes de los mismos en cuestión. Empezando por el jugador, que hizo un recuento de todo lo que no hizo su equipo, pero igualmente mantuvo su idea de que no fue fracaso:

“No sé si llamarlo fracaso, porque el objetivo siempre es clasificar. Tuvimos la Copa Sudamericana, lastimosamente quedamos afuera. Fue un semestre difícil, para no llamarlo fracaso. Ninguno de nosotros se levanta en la mañana para fracasar en la vida. En la cabeza siempre está lograr los objetivos, lastimosamente no se pudo”.

Y a pesar de que la pregunta fue para su dirigido, Gómez se metió y quiso reforzar su idea de que no hubo fracaso de su equipo, recordando lo que pasó con los jugadores indisciplinados y su decisión estricta y que daba ejemplo:

“A la persona que está preguntando, por ahí salió un video de un basquetbolista hablando de la palabra fracaso. Todos los debimos haber leído. Dígale a ese señor que lo lea”.

El técnico paisa se refería a Giannis Antetokounmpo, jugador de Bucks de Milkwakee que dio un discurso sobre la palabra fracaso cuando se configuró la eliminación de su equipo enfrentando al Heat de Miami en las fases finales de la NBA. Lo que no tuvo en cuenta es que el equipo de Antetokounmpo pasó a una instancia mayor y que el técnico del equipo fue despedido por no conseguir los objetivos, algo que pasa en cualquier deporte cuando hay un fracaso deportivo.