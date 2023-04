Siguen avanzando las rondas finales del campeonato profesional de baloncesto en Estados Unidos, NBA, y ya se presentó la primera gran sorpresa del torneo.

Miami Heat superó a Milwaukee Bucks por 128-126 en el quinto partido de la fase y lo sentenció con cuatro victorias a una para avanzar a la siguiente ronda, dejando por fuera a uno de los favoritos al título.

Por este resultado, la prensa estadounidense tituló como fracaso a la temporada de los Bucks que tuvieron una buena fase regular, pero se quedaron por fuera en la primera ronda de las finales.

Luego, el mejor jugador del equipo, Giannis Antetokounmpo, tuvo una respetuosa discusión con un periodista que se volvió viral en las redes sociales.

Giannis Antetokounmpo y su respuesta sobre el fracaso

La reflexión de Giannis Antetokounmpo tras caer en primera ronda contra los Heat. pic.twitter.com/dpcftPfwEO — Sphera Sports (@SpheraSports) April 27, 2023

El periodista le preguntó a Giannis si los jugadores también consideraban que la temporada fue un fracaso y este respondió con cierta molestia: “Me hiciste la misma pregunta el año pasado y yo te pregunto entonces, ¿tú tienes un ascenso cada año o un nuevo trabajo? No, ¿verdad?”.

Y continuó: “Entonces es como si cada año que pasa y no lo consigues es un fracaso. ¿No es así, verdad? Cada año tú trabajas para conseguir un objetivo: conseguir un ascenso, cuidar a tu familia o a tus padres. Eso no es un fracaso, son pasos hacia el éxito“.

Y puso de referencia a uno de los mejores jugadores de la historia: “Michael Jordan jugó durante 15 años y ganó 6 títulos. ¿Entonces los otros 9 años fueron un fracaso? No. Es una pregunta equivocada. No hay fracasos en el deporte”.

“Hay buenos y malos días. Hay momentos en que se puede ser exitoso y otros que no y ya está. A veces es tu turno y otras veces no. De eso se trata el deporte. No siempre se gana y este año ganará otro. Es así de simple. El próximo año volveremos para ser mejores, para construir buenos hábitos, para no tener una racha negativa y ojalá ganemos el campeonato“, sentenció.

Cómo van las finales de la NBA

Por lo pronto, ya hay cuatro clasificados a las semifinales de las conferencias y esta noche se podrían definir los restantes. Los primeros partidos confirmados son los Nuggets contra Suns y Knicks ante Heat.

El sexto partido de las series restantes se disputarán entre esta noche y mañana con los compromisos entre Hawks ante los Celtics, Warriors vs. Kings y Lakers contra Grizzlies.