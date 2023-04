Las discusiones entre rivales son típicas en el deporte e incluso los empujones, pero lo que se vio hoy en la NBA fue histórico, compañeros de equipo agrediéndose físicamente en dos partidos.

(Vea también: La superestrella de la NBA que fue suspendida de su equipo por ser pillada con una pistola)

En el partido entre Minnesota Timberwolves y New Orleans se presenció el primer acto de violencia, el polémico pívot francés, Rudy Gobert, le dio un puñetazo a su compañero Kyle Anderson, lo que le costaría la expulsión del partido y se espera que le caiga una sanción al jugador comprometiendo su participación en el juego de ‘Play In’ contra los Thunders. El resultado del partido fue una victoria para los Wolves 113 a 108 asegurando la 9° posición y tendrán que disputar dos partidos más para entrar a los ‘playoff’.

Kyle Anderson and Rudy Gobert had to be separated after a heated altercation during a timeout. pic.twitter.com/HVuPNdjrxs

— SportsCenter (@SportsCenter) April 9, 2023