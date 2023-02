Con 38 años de edad, 2.06 metros de estatura y demostrando un nivel superlativo, LeBron James se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA. Llegó a 38.390 puntos y dejó at erás el récord de 38.387 que estaba en poder de Kareem Abdul-Jabbar, quien se retiró en 1989.

Con sus enormes brazos elevados al cielo recibió el aplauso del público y de Abdul-Jabbar, quien estaba en la gradería. Así celebró James su hazaña, tras un sostenido que ningún rival pudo detener. El coliseo se paralizó y la fanaticada se rindió a sus pies.

James anotó una canasta en ‘fade-away’ (recibió la pelota de espaldas, giró y, en sostenido, anotó) al final del tercer cuarto en el partido que disputaron los Lakers en Los Ángeles frente a los Oklahoma City Thunder, y se convirtió en leyenda.

En su temporada número 20 en la NBA, LeBron sumó así un hito más a una carrera excepcional que incluye cuatro títulos de la NBA (2012, 2013, 2016, 2020) y cuatro MVP (jugador del partido) de la temporada regular (2009, 2010, 2012 y 2013).

LeBron está promediando esta temporada 30 puntos, 8,5 rebotes y 7,1 asistencias por encuentro y en el récord aparecen 2.237 canastas de 3 puntos (6.711), 11.815 (23.630) de 2 puntos y 8.047 tiros libres, para un total de 38.388 anotaciones.

Entre sus cifras también tiene 1,366 partidos como profesional, de los cuales en solo uno no arrancó como titular, y 18 apariciones en el Juego de las Estrellas de la temporada en la NBA.

Con tan solo 18 años, James firmó un contrato de 90 millones de dólares con Nike antes de ser elegido en la primera posición del Draft de la NBA de 2003 por Cleveland Cavaliers.

En su primera temporada se llevó el premio al Rookie del Año de la NBA (Jugador revelación).

Desde que llegó a la máxima división ha registrado muchos récords de precocidad, entre ellos, el del jugador más joven en alcanzar los 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 y 35.000 puntos.

Ha sido diez veces campeón de Conferencia, nueve en la Este y una en la Oeste, con cuatro títulos de la NBA y seis subtítulos (2007, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2018).

Además de su brillante actuación en la NBA, James cuenta con una sobresaliente carrera con la Selección de Estados Unidos con la que ha conseguido dos oros olímpicos en Pekín 2008 y Londres 2012, y un bronce en Atenas 2004.

Está casado con Avannah Brinson, quien fue su novia desde que estaban en el St. Vincent-St. Mary High School. Es padre de tres hijos: LeBron Jr. (‘Bronny’, de 19 años), Bryce Maximus (16), Zhuri (9 años.

Paralelo a su carrera deportiva que ha sido brillante, Lebron James ha desarrollado una etapa profesional como productor de cine y televisión.

En este ámbito ha participado en 26 producciones entre cortos, largometrajes o interpretando su voz en dibujos animados como las series de ‘Bob Esponja’ y ‘Los Simpsons’.

De igual forma actuó en especiales de televisión, y con su productora también aparece en 52 proyectos audiovisuales, según Internet Movie Database, la base de datos del cine y la televisión más grande del mundo.

Tiene contratos publicitarios con Nike, Sprite, Glacéau, Bubblicious y Upper Deck. Con Nike sacó diez colecciones de zapatillas.

Recién coronado como el máximo anotador de la NBA, LeBron declaró que se proyecta jugando todavía varias temporadas y que se elegiría a sí mismo en el debate sobre el mejor jugador de la historia del básquet.

“Dejaré que los demás decidan quién es, pero es un buen debate”, dijo James a la cadena TNT cuando Shaquille O’Neal le preguntó si ahora se considera el mejor basquetbolista de todos los tiempos.

“Personalmente me elijo a mí mismo sobre cualquiera que haya jugado a este juego, pero cada uno tendrá su favorito”, zanjó la superestrella de Los Angeles Lakers.

Pocos minutos antes, LeBron James había sumado 38 puntos en la derrota de los Lakers ante los Oklahoma City Thunder (133-130).

20 years later, we are who we’ve always been – Witnesses to @KingJames never-ending greatness. 👑 #WitnessGreatness pic.twitter.com/QP9nY8RfZD

— Nike (@Nike) February 8, 2023