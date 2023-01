El día 30 de diciembre es una fecha histórica para los seguidores de la NBA, ya que cumple años una de las máximas figuras en la historia de este deporte, el único que hasta la fecha, es comparado con Jordan.

La temporada de los Lakers esta siendo muy cuestionada, pero este sábado con la celebración del cumpleaños 38 del ‘Rey’ LeBron James, se encargarían de regalar una exhibición para la historia y llevarse la victoria contra los difíciles Hawks de Atlanta.

El equipo angelino mostró un gran dominio durante todo el partido y LeBron dio uno de sus mejores partidos del año, anotando 47 puntos, bajando 10 rebotes y dando 9 asistencias para imponerse 130 a 119 contra sus rivales. Asimismo, celebró su cumpleaños de la mejor manera, tras demostrar que aún tiene mucho para darle a sus seguidores.

47 PTS

10 REB

9 AST

Lakers W LeBron showed out on his 38th birthday. pic.twitter.com/33lO5BnVpo — NBA (@NBA) December 31, 2022

Al finalizar el encuentro James declaro que: “Me siento mejor que con 18” y para finalizar, mencionó: “Con 18 años sabía que pertenecía a la NBA, pero no sabía jugar ni lo que podría llegar a ser. A veces me siento como un niño en la pista, me lo sigo pasando bien”, afirmó.

Además, haremos una mención especial para Thomas Bryant -19 puntos y 17 rebotes y para Russell Westbrook 14 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes, que acompañaron al rey en su día y le dieron la victoria a su equipo.

Father Time? Don’t know him. pic.twitter.com/sN2TdGxrHO — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 31, 2022

Ahora, y en los últimos años de su carrera, LeBron querrá seguir ayudando a su equipo y seguir ampliando su legado en el deporte mundial; cumpliendo años, este crack celebró durante el terreno de juego y dejó claro que la edad es solo un número.