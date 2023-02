El rey de las canchas de la NBA batió récord y superó a Abdul-Jabbar, tras conseguir los 36 puntos que le faltaban en el partido del 7 de febrero, en Los Ángeles, frente a los Oklahoma City Thunder.

38,388 POINTS LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3 — NBA (@NBA) February 8, 2023

Durante sus veinte años de carrera, ha sido un jugador con un potencial arrasador para los equipos del baloncesto en Estados Unidos, logrando acaparar títulos, premios y estadísticas de forma insaciable.

La estrella de los Lakers ha sido reconocida por su disciplina y por conseguirle grandes alegrías a los fanáticos del baloncesto, pero su vida no siempre ha sido color rosa, pues sus inicios se vieron nublados por el racismo, la falta de oportunidades económicas y varias situaciones familiares.

¿Dónde nació LeBron James, edad, quiénes son sus padres?

Desde una infancia difícil hasta estar en la cima de los anotadores de la NBA, ha sido el transcurso de la vida de LeBron James.

Nació el 30 de diciembre de 1984, en Akron, Ohio, su madre se Gloria y lo tuvo cuando aún era una adolescente y tuvo que criarlo sola porque Anthony McClelland, padre de LeBron, estaba ausente debido a sus graves problemas con el alcohol y prontuario criminal que lo envolvía.

Llegó a la NBA directamente, sin estudios universitarios y antes de poder disfrutar de sus éxitos tuvo que vivir varias circunstancias que marcaron su vida y su forma de ser.

“Yo vengo de los barrios pobres, vi drogas, armas, asesinatos”, explicó James sobre su infancia según Excelsior, donde él y Gloria llegaron a cambiar de vivienda hasta siete veces en un mismo año.

Según La Tercera, su infancia estuvo llena de problemas financieros por lo que vivió en casas diferentes, pero recuerda que siempre se mantuvo humilde y comprensivo con su madre en esas épocas.

“Nunca me quejaba, si lo estábamos pasando mal no sacaba nada con protestar. Cuando mi madre me decía que teníamos que irnos, yo preparaba mi bolso y nos marchábamos”, reconoció en el documental ‘More Than Game’.

En el documental sobre su vida también menciona que muchos de esos recuerdos tristes quedaron grabados en su mente como lo que debía dejar cada que cambiaba de casa.

“Lo más duro para mí era cambiarme de colegios a cada rato, hacer amigos, sentirme a gusto con un grupo de amigos y luego tener que marcharme”, dijo en el documental. “Recuerdo a mi madre verme triste cuando me decía que por culpa de ciertas situaciones tenía que irse unos días y que yo debía ir a vivir con uno de mis entrenadores. Solo me importaba que cuando me despertara al día siguiente, mi madre siguiese viva o que estuviese a mi lado. Eso era porque no tenía padre y no quería quedarme solo, por lo que pasaba mucho miedo”, comentó James.

¿Cuál fue el refugio y la salida de LeBron James ante su infancia compleja?

Con el tiempo encontró refugio en el básquetbol, jugando constantemente desde quinto grado con sus amigos Sian Cotton, Dru Joyce y Willie McGee, con quienes conformó los ‘Fab Four’, equipo con el que participó en varios torneos pequeños de la zona, aseguró La Tercera.

Hasta que el destino le cambió cuando fue descubierto por Frank Walker, un entrenador de fútbol americano juvenil que lo guio hacia hacía el baloncesto y luego convenció a Gloria para que el LeBron se mudara un tiempo con la familia Walker y poder ayudarlo.

Con solo 12 años lo que empezó como su distracción y compañía fue el motivo de atención de los ojeadores de varios institutos que se impresionaban por su potencia física y su inteligencia en la cancha, indicó Excelsior.

Finalmente llegó a la NBA en 2003 siendo el número uno del ‘Draft’ más joven de la historia. Aunque al principio tuvo varias derrotas tiempo después iniciaron los premios cuando en Miami logró sus dos primeros títulos de la NBA en 2012 y 2013.