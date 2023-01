El 26 de enero del 2020, un accidente de helicóptero paralizó el mundo del deporte. Un trágico suceso cerca a las montañas de Santa Mónica, en Estados Unidos, dejó un saldo de nueve personas sin vida, en las que se encontraban la leyenda angelina, Kobe Bryant y su hija, Gianna.

(Lea también: NBA encestó el balón en realidad virtual: 50 partidos se verán en plataformas de Meta)

Ya son tres años de aquel día que la NBA y el deporte perdió uno de sus máximos representantes tanto dentro como fuera de la cancha.

It’s been 3 years since we lost them 💜💛

REST IN PEACE

Kobe Bryant

Gianna Bryant

John Altobelli

Keri Altobelli

Alyssa Altobelli

Sarah Chester

Payton Chester

Christina Mauser

Ara Zobayan pic.twitter.com/71jzmfkPmP

— Ballislife.com (@Ballislife) January 26, 2023