Junior de Barranquilla finalizó el todos contra todos en la novena posición, y se perderá los Cuadragulares finales. Quien era el candidato principal para obtener la primera estrella del FPC, salió a vacaciones y ya tendrá que replantear su nómina para el segundo semestre del año.

‘Bolillo’, en la rueda de prensa luego de su victoria en tierras Opitas, opinó: “Habíamos hablado con los directivos que se trataría de sumar lo que más pudiéramos porque cuando llegué estaban últimos. De 30 puntos hicimos 22, por ahí nos podemos quejar de algunos que perdimos bobamente pero los muchachos hicieron un buen repunte. Junior tiene que formarse y volverse a hacer fuerte”.

“Cuando llegúe, el equipo estaba en el puesto 20 y el estadio lleno. Uno siente dolor por la hinchada, Junior es en Barranquilla un sentido de amor y de alegría. Vamos a tratar de mejorar todas las posiciones”, agregó el exentrenador del Deportivo Iindependiente Medellín.

Sobre el futuro, Hernán opinó: “Hay varias posiciones que vamos a cubrir pero hasta que no lo hable con los directivos no lo sacaremos a la luz. Cogimos el equipo muy atrás, queda uno triste porque había una posibilidad grande. Uno siente dolor pero no dejamos que el Junior pierda la dignidad. El próximo torneo, reforzándonos un poquito, nos va a ir mejor”.