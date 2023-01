A este tema hay que ponerle un contexto claro y especial, porque sabemos que Carlos Antonio Vélez siempre ha expresado que está en contra de todos los jugadores que marcan goles contra su exequipo y no los celebran. Lo extraño es que en esta oportunidad, el polémico periodista no solo dio su opinión al respecto, sino que lo hizo mientras comentaba otro partido que se jugaba al mismo tiempo.

(Lea también: Pereira vs. Millonarios, suspendido por torrencial aguacero; rayos causaron susto)

Debido a que el juego del Deportivo Pereira vs. Millonarios se retrasó un buen rato, debido a la fuerte lluvia y tormenta eléctrica que se vivió sobre el estadio Hernán Ramírez Villegas, el segundo tiempo de este duelo se cruzó con el primer periodo de Junior vs Medellín. Y Vélez, que estaba comentando el duelo en Barranquilla, prefirió dedicarle comentarios a lo que pasaba en suelo pereirano.

Esto no solo motivó que muchos televidentes se pronunciaran al respecto, también hubo un par de periodistas que se refirieron al tema y dejaran ver que su postura totalmente contraria. Se trata de Antonio Casale y Juan Felipe Cadavid, sumados a muchos que opinan igual de la actitud de Castro y que tanto se ve en el fútbol mundial.

Carlos Antonio Vélez criticó a Leonardo Castro por no celebrar sus primeros goles con Millonarios:

(Vea también: El ‘Tino’ Asprilla pordebajeó a Millonarios y lo vio minúsculo al lado de Nacional)

El fútbol tiene esas cosas y esta vez le tocó vivirlas a ‘Leo’, que en diciembre estaba dándole el primer título en primera división al Deportivo Pereira y ahora estuviera marcando contra el equipo de su corazón en el estreno de una nueva temporada. Como goleador, cobró un penalti para el 2 por 1 y posteriormente llegó desde atrás para definir por abajo y marcar el 3 por 1 parcial.

Pero como hincha del ‘matecaña’, en ninguna de las 2 anotaciones quiso celebrar, prefirió juntar las manos en señal de respeto por los hinchas y la institución. Después se arrodilló y miró al cielo, para agradecer, algo que hemos visto muchísimas veces y que no es extraño o condenable.

Y Carlos Antonio, que estaba comentando un partido diferente, sintió que debía dejar su opinión clara y postura firme en contra del goleador pereirano y de todos lo que hacen eso. Así lo expresó en la señal de Win Sports +, sobre el partido que estaba emitiendo la señal de Win Sports tradicional y que veía el primer tanto de Castro:

“Gol de Castro y, como todos, en medio de ese populismo, le pide perdón a los hinchas del Deportivo Pereira. Leonardo: Te está pagando Millonarios, celébralo. 2 a 1 gana Millonarios, al Deportivo Pereira, en Pereira…”

Y lo hizo con el segundo tanto de Castro, sumando una petición al presidente de Millonarios, para que no le pagara completo al delantero:

“Gol de Castro y, otra vez, presenta excusas. Y yo le diría al presidente Camacho que le descuente unos pesitos, que se los pague el Pereira. 3 a 1 gana Millonarios, en condición de visitante”.

Obviamente, las redes sociales se llenaron de críticas y comentarios en contra de Carlos Antonio Vélez, pero llamó la atención la de Antonio Casale. Este último, no solo es periodista e hincha de los azules, también es el jefe de Carlos Antonio Vélez en RCN Radio: “Qué opinan de que un futbolista no celebre un gol que le marca a su ex equipo? A mí, por ejemplo, me da igual. A él no le pagan por celebrar”.

Y una par de horas después del partido, el que habló fue Juan Felipe Cadavid, que estaba viendo el partido Junior vs Medellín, en calidad de hincha del rojo paisa, y que se mostró muy en contra de los que criticaron a Leonardo Castro:

“Leo Castro no celebra y ofrece excusas a la afición. Yo siempre he creído que el futbolista, autor del gol, celebra como le da la gana, como él quiera, desee y lo sienta.

¿Por qué lo vamos a obligar a celebrarlo a rabiar, o a no celebrarlo? Él verá…

El futbolista verá si lo celebra o no lo celebra. En eso no me voy a meter.

Y ‘Leo’ Castro, que viene de hacer muchos goles con el Pereira y de ser protagonista en el primer título del conjunto ‘matecaña, decide no celebrar sus goles con Millonarios, ofrecer excusas y decir: ¡Qué pena, lo siento!”

Aunque pudiera parecer una casualidad esa corta editorial de Cadavid, quedó claro que se refería a los argumentos de Vélez cuando habló de que sí está cumpliendo su contrato: “Ahora, que él no celebre hoy con un equipo como Millonarios, ¿qué más quieren? Hizo los goles, está haciendo su trabajo o no. No está incumpliendo con su contrato, no le está haciendo daño a sus hinchas, él verá”.

Lee También

Para rematar este tema y entender lo que pasó por la cabeza de ‘Leo’ Castro, no hay mejor que escucharlo a él mismo, hablando al final del partido en el que Millonarios, su equipo actual, le ganó 3 por 2 al Pereira, su equipo del corazón, con 2 goles suyos:

“Agradecerle a Dios, a mi esposa y familia, que estaban acá apoyándome, como siempre. Volver a mi casa, pero en este instante con otra camisa. Duele, porque es el equipo de mis amores, pero es el trabajo y creo que me voy contento porque hago mi trabajo; marcar”

La polémica sigue abierta, pero pareciera que Carlos Antonio Vélez tiene a casi todos en contra y, una vez más, seguirá diciendo que él está ‘en el lado correcto’.