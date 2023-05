Bastante polémica ha causado la anotación en contra del defensor de Envigado, la cual sentenció la eliminación del equipo ‘tiburón’ de las finales y, de paso, le dio la clasificación al Deportivo Pasto a la siguiente fase.

Y es que el autogol de Jhon Banguera al minuto 83 despertó una oleada de comentarios por parte de aficionados del Junior, quienes dudaron del error y calificaron la jugada como “sospechosa”.

No obstante, el tema pasó de castaño a oscuro, pues el DT de Envigado, Alberto Suárez, comentó en Blu Radio que el joven de 19 años ha recibido amenazas.

“Envigado no eliminó a nadie, cada uno lo hizo por su actuación en el semestre, no hicieron la tarea. Respeten al chico, están sacando unos memes horrorosos. Vivimos en un país violento y no se puede generar más violencia”, dijo.

Y añadió: “No es solo Banguera, es la mamá, el papá y el hermano que empezaron a ser amenazados. Lo están amenazando de una forma irracional. Le dije que esté tranquilo, que no hay que leer las cosas, pero tampoco hay que aislarse porque esto es parte del juego y hay probabilidades de que esto pase”.

Cruce entre Antonio Casale y DT de Envigado por autogol vs. Pasto

Suárez fue más allá y puso sobre la mesa el trino de Casale durante el cierre de la fecha 20, en el cual el periodista da a entender que hubo un amaño en el partido; hecho que causó la molestia del entrenador, quien lo señaló de provocar violencia.

“Lo que pasa es que los que hoy lo señalan, partiendo por el señor Casale, que fue quien inició todo el tema, pues no tienen la suficiente paciencia para entender que esta actividad es así, primero porque no jugaron al fútbol”, precisó.

Así pues, ante la declaraciones de Suárez, Antonio Casale respondió en su programa de RCN Radio explicando que “reprueba cualquier manifestación de violencia”, pero haciendo énfasis en que el DT es “oportunista”.