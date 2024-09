Muchas de las personas que han querido asistir a un partido de la Selección Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla se han encontrado con lo difícil (casi imposible) que es comprar una boleta.

(Vea también: Luis Díaz recibió noticia (grande) desde Inglaterra, justo antes del Perú vs. Colombia)

Pese a que desde la Federación se anuncia con tiempo el precio y la fecha de venta de las entradas, a los pocos minutos de abrirse el proceso de comprar la mayoría de ellas ya están agotadas.

A raíz de esto, han surgido diferentes rumores que apuntan a que todo se debe a la reventa de boletería, especulaciones que este jueves 5 de septiembre parecieron esclarecerse.

Y es que el periodista Julián Céspedes compartió en su cuenta de X (antes Twitter) la conversación que tuvo con una persona que sería revendedora para conocer si tenía entradas para el juego ante Argentina. Allí quedó en evidencia lo que habría detrás de la escasez de boletas para los partidos de la ‘Tricolor’.

Con razón no hay boletas para el juego Colombia vs Argentina. 🇨🇴🇦🇷

Vale la pena dejar claro que la persona con quien tengo comunicación me autorizó a publicar el chat. Según él no trabajan con uno sino con varios revendedores. pic.twitter.com/YNdVAjdOUs

— Julián Céspedes (@JulianMCespedes) September 5, 2024