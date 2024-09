El atacante guajiro está concentrado con la Selección Colombia con miras a lo que será el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas, en las que la ‘Tricolor’ enfrentará a Perú por la fecha 8 y a Argentina por la jornada 9.

Pero pocas horas antes del primer compromiso, el cual se jugará este viernes 6 de septiembre desde las 8:30 p. m. en el Estadio Nacional del Perú, el jugador del Liverpool recibió una importante noticia para su carrera.

Y es que este jueves, la organización de la Premier League dio a conocer los nominados al mejor gol de agosto, primer premio que se entregará en la temporada 2024/25. Entre los opciones está la primera anotación que hizo Luis Díaz en el arranque de campaña, la cual compite contra otras siete.

Dicho gol se dio el domingo 25 de agosto, cuando el colombiano abrió el marcador en el triunfo de Liverpool 2-0 ante Brentford en Anfield, en juego válido por la segunda jornada de la Premier.

Acá, el video del gol:

Quick on the counter ⏱️⚡️

Luis Diaz has been nominated for August's @premierleague Goal of the Month award ⚽

— Liverpool FC (@LFC) September 5, 2024