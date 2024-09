Liverpool comenzó de forma inmejorable su temporada en Inglaterra, pues en sus primeros tres compromisos ha conseguido tres victorias y los jugadores han mostrado un gran nivel bajo las órdenes del técnico neerlandés Arne Slot.

(Ver también: Comparan salario de Luis Díaz en Liverpool con el de Chiesa (fichaje) y hay revuelo)

De hecho, una de las figuras del equipo en este inicio de temporada ha sido Luis Díaz, pues en los tres juegos ha sido titular y ha respondido de gran manera al sumar tres goles y una asistencia.

Por otro lado, el otro futbolista que ha destacado ha sido Mohamed Salah, una de las figuras de este equipo desde hace varias temporadas, quien también lleva tres goles y ha mostrado un nivel superlativo.

Sin embargo, los aficionados del equipo inglés se sorprendieron al final de la victoria 0-3 sobre el Manchester United, ya que Salah aseguró que lo más posible es que no vaya a seguir en el club el próximo año.

Lee También

Mohamed Salah saldría del Liverpool de Inglaterra

En diálogo con Sky Sports, Salah explicó que este partido contra el United sería quizá su última visita a Old Trafford por su condición con el Liverpool.

“He tenido un buen verano. He tenido tiempo de estar conmigo mismo, y de pensar positivamente. Como ya saben, es mi último año con el Liverpool. Solo quiero disfrutarlo y no pensar en ello, me siento libre de jugar a fútbol. El año que viene veremos”, dijo el jugador de 32 años.

Y agregó: “La verdad es que antes del partido pensé que esta podría ser la última vez que juegue aquí. No sé con qué equipo podría volver a Old Trafford, pero por ahora ha sido mi último partido aquí con el Liverpool. El club no ha hablado conmigo, así es que bueno, jugaré mi última temporada y luego veremos”.

Cabe recordar que Liverpool aún no le ha renovado contrato porque es costoso y para eso primero tenía que vender jugadores, por eso sonó tanto la salida de Luis Díaz, pero con el nivel que ha mostrado el colombiano lo más posible es que se quede y Salah busque otro destino, siendo Arabia un buen lugar porque le ofrecen mucho dinero.

Lo cierto es que por ahora la conexión entre el colombiano y el egipcio ha sido muy buena, por lo que Slot espera que se mantenga para que el equipo sea protagonista en Premier League, Champions League, Carabao Cup y FA Cup.

(Ver también: Liverpool se sigue moviendo en el mercado y ahora contrató competencia para Luis Díaz)

Cuándo vuelve a jugar Liverpool

Por lo pronto, los futbolistas se sumarán a sus selecciones por la fecha Fifa y luego ya prepararán la cuarta fecha del campeonato inglés, la cual será contra Nottingham Forest el próximo sábado 14 de septiembre a partir de las 9:00 de la mañana, hora colombiana.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.