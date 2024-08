Este jueves 29 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la Champions League 2024/2025, en Mónaco. Dicho evento que para esta campaña estrena nuevo formato contó con la presencia de Cristiano Ronaldo y el exarquero italiano Gianluigi Buffon. Lo cierto es que tras el mismo, Luis Díaz y Liverpool conocieron los rivales a enfrentar.

(Vea también: Qué colombianos jugarán la Champions League 2024-2025; hay muchos que apenas debutarán)

Así las cosas, el sorteo determinó que el extremo guajiro se estrenará en el máximo torneo de clubes de Europa con fechas tentativas del primer partido entre el 17 y el 19 de septiembre. El calendario oficial de la Champions League lo anunciará la Uefa este sábado 31 de agosto, para así conocer en qué fecha se enfrentarán Luis Díaz y sus compañeros contra cada uno de los rivales.

Our opponents in the league phase of the 2024-25 @ChampionsLeague ✨ pic.twitter.com/5gMriXTaeB

— Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024