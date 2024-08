La nueva temporada de la Champions League tendrá cambios drásticos, ya que no habrá los 6 partidos de la zona de grupos, sino una serie de liguilla en la que todos los equipos (36) disputan 8 partidos con rivales diferentes y por clasificación general se avanzará a los octavos de final.

(Vea también: “Monte una peluquería”: Dudamel, furioso, se fue con todo contra periodista ‘chismoso’)

Buffon, legendario arquero de Italia, fue el encargado de sacar las balotas de los ‘pots’ o bombos, y Cristiano Ronaldo el designado para oprimir el botón que activa el software que hace el sorteo aleatorio.

Luego de la fase del todos contra todos, los primeros 8 equipos con mejor puntaje en la clasificación general pasarán a los octavos de final, mientras que los que ocupen los puestos de 9 al 24 jugarán ‘playoffs’ para completar la serie.

Así quedó el calendario de los primeros 8 equipos que conformaron el bombo 1, según la clasificación Uefa. Real Madrid vs. Liverpool es uno de los juegos más interesantes.

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/4bwEU4zCqq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Así quedó el calendario de los clubes que integraron el bombo2.

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/DHAAIG5uxB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Vea acá el calendario completo de la liguilla de Champions League:

Lee También

Cómo quedaron los cruces de la liguilla de Champions League

Partidos de Real Madrid en Champions League

🚨 Los 8 partidos del Real Madrid en su grupo de la Champions League. ¿CUÁNTOS GANAMOS? 👀 pic.twitter.com/webmKv0dkm — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 29, 2024

Partidos de Manchester City en Champions League

Here’s who we will face in the 2024/25 #UCL league phase! 📋👇 pic.twitter.com/YPqtAcllZV — Manchester City (@ManCity) August 29, 2024

Partidos de Bayern Munich en Champions League

Partidos de Liverpool en Champions League

Our opponents in the league phase of the 2024-25 @ChampionsLeague ✨ pic.twitter.com/5gMriXTaeB — Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024

Partidos de Barcelona en Champions League

⭐ Our opponents for the Champions League! ⭐ pic.twitter.com/rhBHvbWrOF — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2024

Partidos de PSG en Champions League



Partidos Inter de Milan en Champions League

Qué colombianos jugarán la Champions League

En total habrá 8 colombianos en competencia:

Luis Díaz (Liverpool).

Jhon Jáder Durán (Aston Villa)

Juan David Cabal (Juventus)

Juan Guillermo Cuadrado (Atalanta).

Yáser Asprilla (Girona).

Jhon Solís (Girona).

Juan José Córdoba (Dinamo Zagreb).

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.