Liverpool comenzó de gran manera esta nueva temporada de la mano del técnico neerlandés Arne Slot, pues en sus primeros dos compromisos de la Premier League sumó dos victorias: 0-2 contra el Ipswich y 2-0 contra el Brentford.

(Ver también: El gesto de Slot con Luis Díaz en partido de Liverpool que acabaría chisme que se armó)

Una de las figuras de estos compromisos ha sido, sin duda, el extremo colombiano Luis Díaz, pues ya se reportó con un gol y una asistencia y por eso mismo el técnico ha confiado en él, justamente por ese nivel mostrado.

Sin embargo, más allá de que parece que el conjunto inglés ya estaba armado (pese a que no hizo contrataciones), con un gran grupo de delanteros, en los últimos días del mercado tomó la decisión de contratar a un jugador más que se desempeña en el mismo lugar del guajiro: el italiano Federico Chiesa.

Lee También

En la mañana de este miércoles 28 de agosto, el periodista Fabrizio Romano, quien es experto en contrataciones y fichajes en Europa, confirmó que el jugador de 26 años firmará un contrato por los próximos 4 años a cambio de una suma de 13 millones de euros y que será anunciado en las próximas horas.

🚨🔴 BREAKING: Federico Chiesa to Liverpool, here we go! Agreement done for €13m initial fee with add-ons.

Four year contract for Chiesa as new Liverpool player, set to fly later today.

Chiesa accepted Liverpool immediately. Deal DONE.

Exclusive story confirmed. 🔐🇮🇹 pic.twitter.com/Yx7hdQwkd4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024