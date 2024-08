Faltan pocas horas para que la temporada 2024-2025 de la Premier League comience y los aficionados están muy emocionados porque hay varios equipos que son candidatos al título, como el caso del Manchester City, Arsenal y el Liverpool, equipo del futbolista colombiano Luis Díaz.

Sobre el guajiro se ha especulado mucho con respecto a su futuro, pues desde el final de la temporada pasada se hablaba de que podía salir de la institución debido a su momento deportivo, ya que podrían venderlo a un alto costo a otro club como el Barcelona, por poner un ejemplo.

Sin embargo, se han presentado muchas idas y venidas y lo cierto es que al final el conjunto inglés nunca recibió una propuesta formal, así que todo indicaba que se iba a quedar, pese a todos los rumores que hubo en los últimos días.

De hecho, todas las especulaciones terminaron en la mañana de este viernes 16 de agosto, pues en la rueda de prensa previa al primer compromiso del Liverpool, que será contra el Ipswich, el técnico Arne Slot se refirió al colombiano y confirmó qué pasará con él esta campaña.

“Hay mucha especulación en este país, eso lo tengo claro, así que no me sorprende que te escuche preguntando por Luis Díaz. Su futuro es con nosotros porque me ha gustado mucho lo que he visto en los últimos 10 días y lo mismo la temporada pasada”, comenzó explicando Slot.