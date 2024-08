A través de la plataforma X, Fabrizio Romano reaccionó al supuesto “acuerdo” al que llegó Manchester City para fichar al extremo Luis Díaz, quien está avaluado en 75 millones de euros, según Transfermarkt.

Y es que el rumor comenzó en el programa ‘El Chiringuito’, luego de que el periodista español Marcos Benito señalara que los ‘Citizens’ reemplazarían a Julián Álvarez con el atacante colombiano.

De hecho, el comunicador informó que el acuerdo sería por cinco años y que el City pagaría cerca de 70 millones de euros al Liverpool por el fichaje.

Ante el ‘boom’ de la noticia, Fabrizio Romano, experto en transferencias del fútbol internacional, reaccionó en su perfil de X con un demoledor mensaje que derrumbó las esperanzas de los hinchas del City de ver a ‘Lucho’ vestido de celeste.

“Fuentes del Manchester City niegan cualquier acuerdo con Luís Díaz tras las últimas informaciones”, escribió.

