El futuro del futbolista colombiano Luis Díaz no está del todo asegurado, pues por más de que tiene contrato con el Liverpool hasta 2027 y parece que el técnico Arne Slot lo quiere en su plantilla para esta temporada, desde Europa aún llegan muchos rumores acerca de una posible salida por un valor que sería muy alto.

De hecho, el equipo que más sonaba para contratarlo era el Barcelona de España, ya que ante la negativa de Nico Williams de fichar por el equipo culé, el guajiro era casi que un objetivo claro para fortalecer la plantilla. Sin embargo, la oferta no habría satisfecho a las directivas del Liverpool y por eso esa idea estaría lejana.

No obstante, en la mañana de este martes 13 de agosto hubo gran sorpresa, ya que según confirmó el programa español ‘El Chiringuito’, Luis Díaz ya tendría acuerdo con otro club de la Premier League, uno de los mayores rivales de los últimos de los ‘Reds’ de los últimos años.

Tal como comentó el periodista Marcos Benito, como el City vendió a Julián Álvarez al Atlético de Madrid, el equipo de Pep Guardiola está en búsqueda de otro delantero y Luis Díaz sería el elegido, al punto de que estaría dispuesto a pagar hasta 70 millones de euros para ficharlo.

La idea, agregó el comunicador español, es firmarlo por cinco años, teniendo en cuenta que el guajiro actualmente tiene 27 años de edad.

Esto despertó una gran sorpresa en Inglaterra y toda Europa, ya que es un movimiento que nadie veía venir por ningún lado, pues Díaz se veía muy seguro en el Liverpool o incluso fichando por el Barcelona de España.

Sin embargo, también hay que decir que el periodista italiano Fabrizio Romano, que es experto en el tema de fichajes en Europa, aseguró que desde el City desmintieron esta información y que por ahora no hay ningún acercamiento ni ningún acuerdo, como se reportó antes.

