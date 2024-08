La posible bomba del mercado la dieron en el programa ‘El Chiringuito’. Según el periodista José Álvarez, el Barcelona FC “está trabajando” en Luis Díaz, quien podría salir del Liverpool por cerca de 60 millones de euros.

Tal y como explicó el comunicador, ‘Lucho’ es de los afectos de Deco, director deportivo del conjunto ‘Culé’, y por ende intentarían buscar su fichaje, considerándolo como la opción más cercana ante el fallido intento por contratar a Nico Williams.

Álvarez mencionó que Liverpool podría dejar ir a Luis Díaz por un monto cercano a los 60 millones de euros; una cifra que les gusta a las directivas del Barcelona ya que dicho monto sí lo pueden pagar.

‼️ Si no llega Nico Williams, el colombiano es la opción principal.

Ante la noticia que dieron en España, el periodista Carlos Antonio Vélez, a través de su cuenta de X, cuestionó que el Liverpool esté dispuesto a salir de Luis Díaz por un monto inferior al que pagaron por él, pues recordó que los ‘reds’ compraron al guajiro en 65 millones de euros y resultaría ilógico que lo vendan por un precio inferior.

Incluso, el analista deportivo explicó que el precio de Díaz en el mercado es de 78 millones de euros como mínimo y que no sería negocio para Liverpool venderlo en 60 millones de euros, ya que con ese valor no puede comprar un jugador de características similares a las del colombiano.

“¿Lucho? No creo que Liverpool vaya a salir del jugador por los 60 M€ que ofrecerían… Con esa plata no compran nada importante. En su momento pagaron al Porto 65 M€ y según el Cies vale hoy 78.2 millones… ¿Regalarlo? Por favor, además en la nómina actual no tienen uno parecido… Volvió el ruido ‘Culé'”, escribió.