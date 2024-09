Por: Gol Caracol

Se acerca el partido entre las selecciones de Perú y Colombia, correspondiente a la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, y desde el vecino país en algunos medios se viene calentando el ambiente, con algunos comentarios que tienen como destinatarios a algunos de los principales jugadores del plantel que dirige Néstor Lorenzo.

Ese es el caso del diario ‘Trome’, en donde se publicó en las últimas horas en la que le tratar de quitar importancia a las cualidades de los futbolistas del seleccionado colombiano y hasta mencionaron que Faustino Asprilla ninguneó a los ‘incas’, en las horas previas al compromiso de este viernes en la ciudad de Lima.

Medio de Perú criticó a Richard Ríos antes de partido contra Colombia

De esa manera, en uno de los apartados se indicó que “Richard Ríos es harta publicidad. Muchos rayitos en su cabello, pero particularmente no me deslumbra. Desdobla, es criterioso, la juega tirando caños, pero no es Freddy Rincón ni el ‘Pibe’ Valderrama”.

Así le ‘tiraron duro’ al volante del Palmeiras, una de las gratas revelaciones de la pasada Copa América y pretendido por clubes de Europa, que lo estuvieron tentando recientemente para que diera el salto al exigente balompié del ‘viejo continente’.

Además de eso, también titularon la nota “El ‘Tino’ Asprilla nos ninguneó mal en un programa: ‘Deberían guardar a James para el próximo partido’”. Además se agregó que “Colombia no es para tenerles miedo. Son deportistas y cracks a los que se respeta y nada más”.

Ahora lo que falta es que ruede el balón, que los equipos salten a la cancha del estadio Nacional y que allí se dicte la última palabra, con dos seleccionados que cuentan con buenos jugadores y que según la tabla de posiciones, Colombia es tercer con 12 puntos y Perú marcha en la cola con 2 unidades.

¿Qué pasó en Lima con periodistas colombianos?

El pasado martes el periodista Jaime Orlando Dinas comentó desde Lima que, junto a otros colegas, no los dejaron ingresar al escenario en el que el seleccionado peruano realizó uno de sus entrenamientos previos al duelo contra Colombia. El referido comunicador denunció discriminación de parte del jefe de prensa de la Federación Peruana de Fútbol.

