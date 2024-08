Por: Gol Caracol

Siendo una de las piezas claves de la Selección Colombia en lo que fue su participación en la Copa América, Richard Ríos viene despertando el interés de varios clubes de alto calibre a nivel mundial.

Incluso, en medio de la competición más grande a nivel selecciones equipos como la Juventus o Manchester United ya sonaban en las inmediaciones del mediocampista, por lo que se vaticinaba con fuerza el posible traspaso del antioqueño al fútbol del ‘Viejo Continente’ para el actual mercado de transferencias.

Ahora, según informó el periodista André Hernán, otro grande se habría sumado a la puja, ya que el París Saint-Germain ofreció 20 millones de euros por el colombiano, pues sería de gran interés para los franceses hacerse con los servicios suyos.

Sin embargo, casi que de inmediato, el propio columnista asegura que dicha oferta, aunque estuvo sobre la mesa, fue rechazada casi al instante, debido a que Leila Pereira, presidente del Palmeiras, no está interesada en que Richard Ríos se vaya del club, por el momento. “Leila Pereira ya lo dejó muy claro, ya advirtió a todos los interlocutores, a todos en la directiva de Palmeiras, que Richard Ríos no será vendido, Palmeiras no venderá a Richard Ríos”, manifestó en ‘UOL’.

Además de ello, deja en claro que esto no es por que sea el PSG, ya que algunos otros clubes que han presentado sus pretensiones con el jugador y los que planeen hacerlo, tendrán la misma respuesta. “Podría llegar una propuesta de 20 millones del PSG, podría llegar el Olympique de Marsella, podría llegar otro club, Palmeiras no tiene intención de vender a Richard Ríos, eso ya está muy claro internamente”, complementó en su discurso el mencionado periodista.

Y es que André Hernán deja en claro que esto no es solo una decisión por parte de la presidente, sino que la junta directiva también tiene el mismo pensamiento respecto al de Vegachí, Antioquia, por lo que será muy improbable que Ríos salga de Palmeiras este mercado de transferencias. “De hecho, hablé con alguien de la junta que me dio esta descripción general. Cuando fui a averiguarlo, la respuesta fue ‘no hay posibilidades de que Palmeiras abra negociaciones con otro club al final de esta ventana porque Leila Pereira ya decretó que Richard Ríos no será vendido”, aseguró el periodista de ‘UOL’.

Así las cosas, pese al interés de uno de los grandes europeos por hacerse con el talentoso colombiano, al parecer, no habría posibilidad alguna de que Richard Ríos se mueva de Brasil, ya sea a Francia, España, Inglaterra o alguna otra liga, por el momento.

