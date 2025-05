La seguridad vial en Colombia es una preocupación constante, especialmente cuando se trata de los elementos que debe contener el kit de carretera que es obligatorio.

Una de las dudas más comunes entre conductores es: ¿el chaleco reflectivo es obligatorio? A pesar de que muchos lo incluyen, la respuesta oficial, basada en el Código Nacional de Tránsito y la opinión de expertos, aclara la controversia.

¿Qué dice la ley sobre el chaleco reflectivo en el Kit de carreteras?

El artículo 30 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) define claramente los elementos que deben portar todos los vehículos en su kit de carretera obligatorio en Colombia.

Sin embargo, en él no se menciona el chaleco reflectivo como parte obligatoria del equipo de carretera, lo que significa que no es un requisito legal. Así lo han confirmado medios como El Colombiano y expertos en normatividad vial.

Pese a esto, en un reciente caso difundido en redes sociales, un agente de tránsito (azul o civil) le impuso una orden de comparendo a un conductor. La grabación fue analizada por el experto en este tipo de casos, conocido como ‘Señor Biter’, quien aclaró la duda.

En un video, el creador de contenido y experto en movilidad ‘Biter’ explicó que, aunque el chaleco reflectivo no es obligatorio según la ley, su uso es altamente recomendable.

“Un agente o policía de Tránsito no puede exigirte chaleco, guantes o cables de inicio. Estos elementos son opcionales, si quieres llevar algo adicional hazlo por tu seguridad”, indicó ‘Biter’.

El experto destaca que el chaleco puede reducir significativamente el riesgo de accidentes al aumentar la visibilidad del conductor o pasajero en situaciones de emergencia, especialmente en carretera y durante la noche, pero que cualquier tipo de sanción económica por no portarla es ilegal, lo mismo ocurre con otros elementos como la botella de agua.

¿Qué elementos componen el kit de carreteras?

Gato con capacidad para elevar el vehículo. Cruceta. Dos señales de carretera en forma de triángulo reflectivo. Botiquín de primeros auxilios. Extintor. Dos tacos para bloquear el vehículo. Caja de herramientas básica. Llanta de repuesto. Linterna.

¿Cuándo usar un chaleco reflectivo?

Aunque no es obligatorio, se recomienda tenerlo y utilizarlo en los siguientes escenarios:

Si el vehículo se detiene en una vía oscura o carretera de alta velocidad.

Durante maniobras de emergencia como cambio de llanta.

Si el conductor o pasajeros deben caminar por la berma o cerca del tráfico.

No es obligatorio , pero sí altamente recomendable por razones de seguridad.

, pero sí por razones de seguridad. Tenerlo no representa un gasto alto (cuesta entre $13.000 y $20.000 pesos colombianos).

(cuesta entre $13.000 y $20.000 pesos colombianos). Puede salvar tu vida y la de tus acompañantes en situaciones de alto riesgo.

Por lo tanto, aunque el chaleco reflectivo no es parte del kit de carretera obligatorio en Colombia, incluirlo demuestra responsabilidad y conciencia vial. Como bien señala el ‘Señor Biter’.

¿Cuánto vale la multa por no portar el kit de carretera en Colombia?

Aunque el chaleco reflectivo no es obligatorio, los elementos sí exigidos por la ley deben estar completos y en buen estado dentro del vehículo. De lo contrario, el conductor puede enfrentarse a sanciones económicas. De acuerdo con el Artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, no portar el kit de carretera completo se considera una infracción tipo C (C.33), lo que representa una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Para 2025, esta sanción equivale aproximadamente a $650.000 pesos colombianos, dependiendo del valor actualizado del salario mínimo. Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo hasta que se cumpla con la normativa, lo cual genera mayores inconvenientes y costos.

Por ello, es fundamental verificar periódicamente que el kit esté completo, vigente (por ejemplo, en el caso del extintor) y en condiciones óptimas para su uso.

