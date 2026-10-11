Por: Portal Bogotá

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El descubrimiento de la Victoria Colombiana marcó un hito para la botánica nacional y fue, en esencia, producto de una inesperada coincidencia tecnológica. Mientras Carlos Magdalena, horticultor e investigador de los Royal Botanic Gardens, Kew, navegaba en Instagram, halló unas fotografías capturadas por Jeremiah Harris en la región de Inírida, Guainía, que llamaron su atención por mostrar una planta acuática inusual. En ese momento, Harris clasificó la planta como Victoria amazónica, una especie conocida. No obstante, Magdalena notó algo peculiar: no existían referencias sobre la presencia del género Victoria en la cuenca del Orinoco. De acuerdo con la información publicada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), este detalle fue clave para sospechar el hallazgo de una especie desconocida hasta entonces.

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Buscando confirmar su hipótesis, Magdalena se apoyó en imágenes satelitales que permitieron localizar más ejemplares de Victoria en lagos cercanos al río Inírida. Luego, estableció colaboración con el JBB, institución que tiene experiencia desde los años setenta en el cultivo de estas especies y mantiene una relación activa con los jardines botánicos británicos.

La investigación avanzó con la unión entre científicos y comunidades indígenas, como Nilo Rodríguez, Jaime Hernández y Gustavo Melo, quienes, a través de su empresa de turismo de naturaleza, facilitaban el acceso a plantas silvestres de Victoria en su entorno natural. El equipo exploró durante cinco días los ríos Inírida y Guaviare, hallando inicialmente solo dos plantas, ninguna en estado de floración, lo que dificultaba obtener muestras necesarias para una descripción formal. Solo antes del amanecer, en un pequeño lago selvático, encontraron cinco ejemplares más, incluyendo uno en flor, sumando siete registros en dos lagos.

La Victoria Colombiana se suma así a un género compuesto por tres especies previas. Esta planta destaca por sus hojas colosales, de hasta dos metros de diámetro, lo que la convierte en uno de los gigantes de los ecosistemas acuáticos tropicales. Según los datos del JBB, solo existen entre 30 y 50 ejemplares en estado silvestre, lo que subraya la urgencia de acciones para su conservación. En este sentido, se trabaja en su futura inclusión en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una referencia global sobre el estado de amenaza de las especies.

De acuerdo con las fuentes citadas, entre las estrategias se plantea crear una población naturalizada en un lago accesible para fortalecer la protección de la especie y promover el ecoturismo comunitario. Además, se continuará con la colecta de semillas y el cultivo en el JBB para su estudio bajo condiciones controladas, resaltando la importancia de la colaboración entre instituciones científicas, comunidades indígenas y tecnología para avanzar en la conservación de la biodiversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se descubrió la Victoria Colombiana en Colombia?

La Victoria Colombiana fue descubierta gracias a la observación de fotografías en Instagram por Carlos Magdalena, quien notó que esta planta no coincidía con las especies conocidas en la región de Inírida. La confirmación del hallazgo se logró con apoyo de imágenes satelitales, colaboración con el Jardín Botánico de Bogotá y el conocimiento de comunidades indígenas, permitiendo documentar y describir la nueva especie científica.

¿Por qué es importante conservar la Victoria Colombiana?

La importancia de conservar la Victoria Colombiana radica en su extrema rareza, ya que existen entre 30 y 50 individuos en estado silvestre, y en su valor para los ecosistemas acuáticos tropicales por sus hojas de gran tamaño. Su protección también implica oportunidades para la investigación y el ecoturismo comunitario, como explican fuentes del Jardín Botánico de Bogotá y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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