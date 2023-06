La gastronomía colombiana es una de las más apetecidas por los extranjeros debido a sus sabores y la variedad que presenta en sus principales platos típicos como el ajiaco, la bandeja paisa y el mondongo, entre otros.

De hecho, este último despierta la atención de las personas que visitan el país debido a su sabor, pero también a la textura de varios de sus ingredientes, principalmente el callo.

Este no es más que estómago de res, el cual tiene una textura rara y difícil de morder, por lo que muchas personas no lo pueden pasar, pero para otras es esa misma textura la que les llama la atención y por eso es tan popular.

De hecho, la página de recomendaciones gastronómicas Taste Atlas destacó este plato como una de las opciones con menudo más importantes del mundo, ubicándose entre los primeros 50 puestos de un ranquin de platos a nivel mundial.

La página, que resalta los platos locales y restaurantes que ofrecen experiencias y sabores diferentes, hizo un listado con las mejores opciones para probar y en la posición 21 apareció la sopa colombiana, pese a que en la página la ponen como venezolana.

Esta preparación tiene callo, carne de cerdo y chorizo, además de yuca y arvejas por dentro, mientras que por fuera suele estar acompañado de arroz blanco, banano y aguacate para que la experiencia sea mejor.

Como mejor plato aparece el kokoretsi, el cual es una preparación griega de despojo de cordero o cabra cortados en trozos pequeños con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Lo sigue el Drob po Selski de Hungría y cierra el top el Drop de miel de Rumania.

Kokoretsi

📍 Greece 🇬🇷

⭐️ 4.6

💯 #1 best-rated offal dish in the world

Discover Greece: https://t.co/ksLLxVgrmg

Traditional Greek offal dish, kokoretsi, took 1st place on the list of the best-rated offal dishes in the world. One may wonder why Turkish kokoreç is in 4th place -… pic.twitter.com/tmW8wjz6pf

— TasteAtlas (@TasteAtlas) June 7, 2023