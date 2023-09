En la búsqueda de una vida más saludable y equilibrada, muchas personas se han embarcado en el desafío de dejar el azúcar por un mes. Este cambio en la dieta tiene efectos notables en el cuerpo y puede ser una decisión inteligente para mejorar la salud a corto y largo plazo.

Cuando decidimos eliminar el azúcar de nuestra dieta durante un mes, el cuerpo experimenta una serie de transformaciones beneficiosas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que la ingesta de azúcares libres representen menos del 10% de las calorías diarias.

Aquí vale la pena hacer un alto y explicar que la OMS no se refiere a los azúcares presentes en las frutas o en la leche, por ejemplo, no hay pruebas de que ese tipo de azúcar sea dañina. Más bien se señala a los tipos de azúcar presentes en alimentos procesados. Para que sea un poco más claro: las bebidas azucaradas, los postres y los alimentos procesados contienen este tipo de azúcar que no es buena para la salud.

¿Qué le pasa al cuerpo si deja de consumir azúcar por un mes?

La eliminación del azúcar también tiene un impacto positivo en la salud metabólica. El hígado, que procesa el azúcar, puede recuperarse y mejorar su funcionamiento. Investigaciones han demostrado que dejar el azúcar por un mes puede reducir los niveles de glucosa en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

La pérdida de peso es otro beneficio importante. Sin las calorías vacías del azúcar, es más fácil mantener un déficit calórico y perder peso de manera efectiva. Además, un mes sin azúcar puede mejorar la calidad del sueño y aumentar los niveles de energía.

En términos de bienestar general, el mes sin azúcar puede mejorar la salud de la piel al reducir la inflamación y los brotes de acné. También puede ayudar a mantener los niveles de energía más estables durante el día, evitando los picos y caídas de azúcar en sangre.

Los alimentos que se deben evitar si se quiere reducir el consumo de azúcar añadido incluyen:

Bebidas azucaradas: las bebidas azucaradas, como los refrescos, los jugos de fruta y los tés endulzados, son una de las principales fuentes de azúcar añadido en la dieta.

Dulces y postres: los dulces y postres, como los pasteles, las galletas, los helados y las golosinas, también son ricos en azúcar añadido.

Alimentos procesados: muchos alimentos procesados, como los cereales para el desayuno, las salsas y los aderezos contienen azúcar añadido.

Es importante leer las etiquetas de los alimentos para identificar el azúcar añadido. El azúcar añadido puede aparecer en la etiqueta de los alimentos con muchos nombres diferentes, como sacarosa, jarabe de maíz alto en fructosa, dextrosa y miel.

Aquí hay algunos consejos para reducir el consumo de azúcar añadido:

Elija agua, café o té sin azúcar como bebidas.

Limite el consumo de dulces y postres.

Lea las etiquetas de los alimentos para identificar el azúcar añadido.

Cocine más comidas en casa para que pueda controlar la cantidad de azúcar que agrega.

*Este artículo fue escrito y curado por el equipo de Robby Bienestar con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano.