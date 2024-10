¿Alguna vez se ha preguntado con qué es mejor cocinar los huevos revueltos? Parece una decisión simple, pero en realidad encierra una discusión sobre grasas, salud y sabor.

De acuerdo a un artículo de Mayo Clinic, la margarina es una opción más saludable que la mantequilla para preparar huevos revueltos, pues esta es una mezcla de aceites compuestos, en su gran mayoría por grasas insaturadas. Estas son las razones:

Grasas insaturadas vs. saturadas

La margarina contiene principalmente grasas insaturadas, que son consideradas más saludables para el corazón que las grasas saturadas presentes en la mantequilla.

Riesgo cardiovascular

Un consumo elevado de grasas saturadas se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Al optar por la margarina, se reduce la ingesta de estas grasas.

Colesterol

La mantequilla contiene colesterol, mientras que la margarina no. El colesterol elevado en la sangre también puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón.

¿Cuál es la mejor forma de comer huevos?

Los huevos cocinados o tibios son la mejor forma de comer huevo, pues no se necesita aceite de ningún tipo. Esto consiste en solo hervir el huevo en una olla con agua, ya que al estar sellado el interior del huevo no entra en ningún contacto con el aire y la yema no se oxida.

¿Qué pasa si como huevos todos los días?

Comer huevos todos los días, para la mayoría de las personas sanas, no representa un problema y puede ser incluso beneficioso.

¿Por qué los huevos son tan buenos?

Fuente de proteína de alta calidad: esencial para el crecimiento muscular y la reparación de tejidos.

esencial para el crecimiento muscular y la reparación de tejidos. Vitaminas y minerales: aportan vitaminas del grupo B, vitamina D, hierro y selenio, entre otros.

aportan vitaminas del grupo B, vitamina D, hierro y selenio, entre otros. Luteína y zeaxantina: antioxidantes importantes para la salud ocular.

antioxidantes importantes para la salud ocular. Saciedad: ayudan a mantener la sensación de saciedad, lo que puede ser útil para controlar el apetito y el peso.

