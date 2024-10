En el mundo laboral, las entrevistas de trabajo son una parte crucial del proceso de selección. Es allí donde el interesado en el puesto muestra su interés por quedarse con el cargo que le ofrecen, mientras que los reclutadores observan cada detalle que pueda influir en la contratación.

Una de las preguntas más comunes que los entrevistadores hacen es: “¿Por qué dejaste tu anterior empleo?”, por lo que la forma en la que se responda puede ofrecer a los empleadores una visión valiosa sobre la actitud de la persona, su ética de trabajo y su capacidad para adaptarse.

Al respecto, Virna Vitteri, ‘coach’ y mentora de carrera enfocada en el mundo corporativo, dio un consejo en su canal de YouTube para quienes aún no saben qué responder ante esa pregunta.

“No debes hablar nada negativo respecto a tu exempleador, ningún comentario que pueda dejarte malparado, así sientas que tu despido fue injusto y que no correspondía. Responde de manera neutra y que se te vea muy calmado”, explicó inicialmente la experta.

Además de la tranquilidad que se debe tener para responder esa pregunta, la ‘coach’ señaló que tampoco se deben dar explicaciones profundas sobre las razones de salida del anterior empleo, ya que eso muestra “a una persona complicada, difícil y torna la entrevista muy confusa”.

¿Cómo contestar preguntas en una entrevista de trabajo?

A continuación, algunas recomendaciones que dan los especialistas en el tema sobre las formas efectivas de presentarse ante un reclutador.

Sea honesto, pero diplomático

La sinceridad es clave en cualquier entrevista. Sin embargo, es importante abordar las respuestas con tacto. Si dejó su trabajo debido a conflictos con la dirección o problemas de ambiente laboral, es mejor no entrar en detalles negativos. En su lugar, puede optar por frases como: “Buscaba un ambiente más alineado con mis valores profesionales” o “estaba buscando nuevas oportunidades que me permitieran crecer”.

Enfóquese en lo positivo

En lugar de centrarse en las razones negativas por las que dejó su empleo anterior, destaque lo que aprendió y cómo esa experiencia lo preparó para el próximo paso en su carrera. Puede decir: “En mi anterior trabajo aprendí mucho sobre gestión de proyectos, pero sentí que era el momento de buscar un desafío que me permitiera expandir mis habilidades en un entorno diferente”.

Hable sobre el crecimiento profesional

Los empleadores valoran a los candidatos que buscan crecer y desarrollarse en sus carreras. Resaltar su deseo de avanzar profesionalmente puede mostrar que es ambicioso y motivado. Una posible respuesta podría ser: “Dejé mi anterior empleo porque estaba buscando oportunidades que me permitieran asumir más responsabilidades y crecer en mi carrera”.

Evite hablar mal de su exempleador

Es fundamental no hablar negativamente de su exempleador ni de sus compañeros de trabajo. Hacerlo puede dar la impresión de que se es una persona difícil de manejar o que no sabe trabajar en equipo. Si le preguntan sobre la cultura de la empresa, puede mencionar que simplemente no era el lugar adecuado para usted, sin entrar en detalles que puedan parecer resentidos.

Prepárese para seguir con preguntas de seguimiento

Es probable que después de su respuesta, el entrevistador quiera profundizar en su experiencia. Prepárese para explicar más sobre sus logros en el trabajo anterior y cómo esos logros le motivan a buscar nuevas oportunidades. Puede mencionar un proyecto específico del que esté orgulloso o habilidades que desarrolló que le serán útiles en el nuevo puesto.

Practique su respuesta

La práctica hace al maestro. Antes de la entrevista, tómese un tiempo para ensayar su respuesta. Puede hacerlo frente a un espejo o grabarse y escucharse. Esto le ayudará a sentirse más cómodo y seguro al responder en la entrevista real. Asegúrese de que su respuesta sea clara y concisa, evitando divagar en detalles innecesarios.

Concluya con entusiasmo

Finalice sus respuestas con una nota positiva que refleje su entusiasmo por el nuevo puesto. Puede decir algo como: “Estoy emocionado por la posibilidad de unirme a su equipo y contribuir con mis habilidades y experiencia en un entorno que valore la innovación y el crecimiento”.