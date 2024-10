Por: Canal Uno

A diario, múltiples colombianos están en búsqueda de trabajo en el país, ya que el empleo representa para muchas personas realización personal, desarrollo de habilidades y el cubrimiento de las necesidades básicas de la vida cotidiana. En ese sentido, aplican a convocatorias laborales a través de diversos portales de empleo y plataformas especializadas en los distintos sectores económicos, como lo es la Agencia Pública de Empleo del Sena, en la que se pueden conocer vacantes locales e internacionales.

No obstante, algunas de estas vacantes requieren una experiencia profesional general o específica, por lo que, en ocasiones, resulta más limitado el acceso a oportunidades laborales para los más jóvenes, los estudiantes, así como los profesionales recién egresados o que no cuentan con un gran periodo de experiencia; sin embargo, la Agencia Pública de Empleo del Sena cuenta con un espacio destinado a las vacantes sin experiencia, por lo que aquí le contamos el paso a paso para encontrar ofertas laborales que no requieren experiencia laboral en Colombia:

Paso a paso para encontrar ofertas de empleo sin experiencia en Colombia

Desde la plataforma de la agencia de empleo del Sena, en la actualidad hay más de 300 vacantes disponibles en diferentes áreas del conocimiento, a los que puede aplicar según sus preferencias y formación académica. Acá le contamos cómo encontrarlas:

Lo primero que debe hacer es ingresar al buscador de vacantes de la agencia de empleo del SENA, al que puede acceder dando clic aquí . Luego, deberá agregar los filtros según sus condiciones. En este caso, deberá elegir el filtro ‘Sin experiencia’, en el menú de la parte izquierda de la pantalla. Tenga en cuenta que también podrá filtrar las vacantes por su rango salarial deseado, la ubicación del empleo según su lugar de residencia, por modalidad presencial o remota, tipo de jornada y contrato, área ocupacional, entre otros aspectos con los que puede personalizar su búsqueda. Cuando complete los filtros específicos, podrá ver en la parte derecha de la página web los resultados de su búsqueda, donde encontrará las vacantes disponibles sin experiencia y algunos datos básicos de la oferta.

Así puede postularse a las vacantes laborales del SENA

Cuando encuentre la vacante de su interés, puede postularse a través de la plataforma, aunque debe estar registrado en la misma. Para registrarse, debe ingresar al sitio web de la Agencia Pública de Empleo SENA, a la que puede ingresar dando clic en este enlace y, cuando esté allí, deberá seleccionar la opción ‘Personas’, ubicada en la parte intermedia de la página, dar clic en la opción ‘Inscriba su hoja de vida’ y registrar sus datos, el tipo de identificación, el número de documento y su dirección de correo electrónico.

Posteriormente, deberá dar clic en ‘Crear usuario ahora’, e ingresar con el usuario y la contraseña asignados por la plataforma que le llegarán a su correo electrónico. Cuando haya logrado ingresar, es importante que actualice su hoja de vida al detalle, según lo que le solicite la plataforma.

De esta manera, cuando ya esté registrado y localice la oferta de su interés, debe dar clic en el botón de la oferta que diga ‘Postularme’. Allí le aparecerán todos los detalles de la vacante, requerimientos específicos en el ámbito personal y académico, salario, horario, el número de vacantes, entre otros datos.

Si está seguro de aplicar a la convocatoria, tendrá que dar clic en el botón ubicado en la parte izquierda de la pantalla que dice ‘Postularme’. Luego, acepte las condiciones de la ventana que se abrirá, baje el cursor hasta el final y dé clic en el apartado de ‘Postularme ahora’.