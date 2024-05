Mientras que figuras como ‘La Segura’ expresan molestia fuera de ‘La casa de los famosos’, Martha Isabel Bolaños ha evitado exponer frente a las cámaras una rara enfermedad que la afecta.

Como parte de una fascitis plantar, la actual participante del ‘reality’ de Canal RCN indicó que sufre de neuroma de Morton, lo que le lleva a una molestia en los pies.

“Hace unos seis o siete años me empezó un dolor en el pie derecho. Sentía como que se dormían los dedos y se encalambraban; era un dolor muy duro. Me operé el pie derecho, se llama neuroma de Morton y cuando el doctor me la hizo me dijo que es cuatro años me iba a parecer en el otro pie”, contó la actriz en ‘La red’, durante entrevista en enero de 2023.