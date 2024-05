La realidad de Diana Ángel después de ‘La casa de los famosos’ ha estado marcada por las críticas en su contra después de su participación durante casi dos meses en esa competencia televisiva.

La actriz de 49 años confesó que se ha visto afectada al observar los cuestionamientos de los que ha sido blanco por el vínculo que estableció con el humorista ‘Culotauro’ en el concurso.

Ángel, que expuso una curiosa prohibición dentro de ‘La casa de los famosos’ en una entrevista anterior, advirtió que para ella los señalamientos sobre las diferencias de edad nunca le importaron.

“A mí el tema de la edad nunca me ha molestado porque siento que es un tema de las almas”, afirmó, aunque sí fue contundente acerca de una revelación que tuvo al salir del concurso y la decepcionó.

La artista, luego de reencontrarse con Camilo Díaz (nombre real del comediante), se chocó con la realidad de que el amorío dentro del ‘reality’ no tuvo el desenlace que ella esperaba.

“No sé si [él] tenga una tusa [por su exnovia], pero me siento desilusionada porque siento que no hubo verdad al no haber claridad en la información”, afirmó Ángel acerca de ‘Culotauro’, a quien apuntó.