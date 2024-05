Cada vez falta menos para que se acabe el ‘reality’ de convivencia y la tensión entre algunos concursantes sigue aumentando. Los últimos en entrar en discordias fueron Melfi y ‘Pantera’, pese a que hacen parte del mismo equipo: el ‘team Papilla’.

(Vea también: “Fui vilmente utilizada”: ‘La Segura’ no aguantó y lanzó pulla ¿a ‘La casa de los famosos’?)

Al parecer, a ‘Pantera’ no le gustó para nada una actitud que tuvo el cantante panameño con los integrantes del ‘team Galáctico’, por lo que le hizo un reclamo con fuertes señalamientos.

“Si es hipocresía tuya, tu personalidad o tu falsedad… yo no soy así. Para estar bien yo no necesito estar con ellos porque sé quiénes son mis amigos y mis compañeros”, fue parte de lo que le dijo ‘Pantera a Melfi’.

Acá, el inicio de la discusión en ‘La casa de los famosos’:

Aunque hace dos días Pantera dijo que todos tenían que ser amigos y limar asperezas, hoy le dice a Melfi que es un hipócrita (aunque lo es) por andar de pipí cogido con los galácticos.

¿Alguien creía que estos eran de verdad amigos? #LacasadelosfamososCol #LacasadelosfamososCo pic.twitter.com/SzMREu7ZcW — Don Betico Mentirosito (@NoSoyDonBetico) May 29, 2024

Al escuchar esto, el artista extranjero no se quedó callado y le reprochó a su compañero dicha actitud, al punto de decirle que no le importaba lo que pensara de él.

“Tú tienes muchas actitudes aquí que no me parecen y yo, como amigo, trato de aconsejarte. Si a ti te raya que me ría con ellos, pues lo siento mucho porque lo llevo haciendo toda la temporada […]. Que me vengas a decir que soy hipócrita, falso, fingido, me vale un cu…”, aseguró Melfi.

Acá, el video del momento:

Pelea entre Melfi y Pantera, 😬🥵🥳 Pantera como ya está nominado por el público no le interesa seguir con el discurso que dio el domingo en la eliminación de llevar la fiesta en paz

🫠🤣🤡🥱#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCo #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/q3qr1BuVuD — deimong (@tirapulla) May 29, 2024

¿Cómo fue la pelea de Melfi y ‘Pantera’?

En medio de la discusión, Melfi explicó que en las diferentes actividades le toca ser cordial con los del ‘team Galáctico’, por lo que no le hallaba sentido al mencionado reclamo.

—Yo les muestro un respeto a mis amigos que tú no me estás mostrando y no me parece— afirmó Melfi.

—¿No te estoy respetando? ¿No te pedí disculpas por las palabras que te dije?— respondió ‘Pantera’.

—¿Después de que vienes a tirarme tres piedras en la cara, dizque disculpas?— se preguntó el panameño.

—Los ‘Galácticos’ te han dicho tantas cosas a ti y no te han pedido disculpas…— agregó el modelo.

—Me importa un cu… porque a los ‘Galácticos’ no les tengo el cariño que te tengo a ti. De ti no lo espero ni lo vi venir— replicó el cantante muy molesto.

Acá, la otra parte de la discusión:

Le agarraron miedo a la marea galáctica y se destruyó la pandilla. Preguntas: ¿Qué dirán los fans mierdillas de la amistad indestructible que tienen sus ídolos?

¿Por qué Melfi no le habla a Pantera como le habla a Martha?

¿Por qué siento un fresquito?#LacasadelosfamososCol pic.twitter.com/TRZPUALyi9 — Matute (@maesaru) May 29, 2024

Al ver que los ánimos estaban caldeados, Karen Sevillano intervino y trató de dar su punto de vista. Sin embargo, Melfi no se mostró dispuesto a escuchar a ‘Pantera’, por lo que este continuó gritando frente a la creadora de contenido y Alfredo.

—Que salga si quiere salir. ¿Qué tal este?— afirmó el cartagenero.

—Déjalo así, déjalo así— comentó Melfi.

—No, pues, lo peor que te ha pasado aquí fue que te haya dicho hipócrita. En los 3 meses y medio que te ha sucedido de todo, lo peor que te ha pasado es que te haya dicho hipócrita— aseguró ‘Pantera’.

—Porque de ti no lo espero porque tú sí eres mi amigo— le respondió Melfi en tono airado.

Lee También

—Los amigos se dicen eso y se disculpan— comentó el también actor.

—¿Los amigos se dicen eso? Bueno, tienes un concepto distinto al mío de lo que es amistad— concluyó Melfi.