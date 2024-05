‘La casa de los famosos’ está entrando en la recta final, y la presión a la que se están enfrentando sus participantes es muy alta y difícil de manejar.

Y es que precisamente, Martha Isabel Bolaños se sinceró con sus compañeros del ‘team galácticos’ contándoles que su manera de ser es ‘frentera’ y no le gusta dejar sin hablar lo que le incomoda, así a muchos no les agrade su manera de expresarse.

“A mí me pueden acusar de lo que quieran, pero de falsa jamás. Aquí hay dos formas de jugar, como yo lo he venido haciendo, que está bien, y hay otra manera, que es como lo hacen ustedes, con más prudencia. Nadie me puede tocar, si alguien me insulta, se saca solo”, le afirmó la actriz a Julián Trujillo y Sebastián González.

La caleña es una de las inquilinas que ha tenido que encarar al estrés de lidiar con varias nominaciones y al constante roce con los competidores durante el desarrollo del ‘reality’.

Acá, el video de la ‘galáctica’:

Igualmente, todos dentro de la casa son conscientes de que quedan un par de semanas para que el programa termine, y en el caso de la ‘Pupuchurra’, no tiene dentro de sus planes cambiar su sinceridad ni su estrategia de juego.

Por ahora, desde el pasado lunes 27 de mayo las votaciones del público serán en negativo y los famosos con más puntaje entrarán diariamente a la ‘placa’, hasta que al final de la semana, cinco famosos quedarán en riesgo de ser eliminados

