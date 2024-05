Sin duda, ‘La casa de los famosos’ no para a la hora de develar secretos y anécdotas de sus inquilinos. Esta vez se conoció una confidencia muy fuerte de una integrante del ‘Team Galácticos’.

Se trata de Martha Isabel Bolaños, que en una conversación con su compañero Sebastián González le contó que, aunque no tuvo hijo, en algún momento si tuvo el instinto maternal.

(Lea también: Dan fecha de regreso de Nataly Umaña a ‘La casa de los famosos’; temblarían los fieles)

Posteriormente, le confesó que estuvo a punto de ser madre, pero perdió el bebé: “Habría sido una gran mamá, tuve un embarazo y cuando me salió positiva la prueba algo dentro de mí se iluminó fue automático, yo en ningún momento pensé en ‘¿qué voy a hacer?’, sino que vi positivo y dije ‘wow’“.

La ‘Pupuchurra’ afirmó que cuando vio que la prueba dio positivo se alegró mucho, pero a los dos meses se enfrentó al infortunio: “A los dos meses, en la mañana, le vi los latidos y en la tarde se me vino. Me dolió, alcancé a ilusionarme, es automático, no te puedo decir que hubo un proceso en mi cabeza de aceptación, fue muy inmediato”.

Este es el momento de la conversación entre los dos participantes:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La casa de los famosos Colombia (@lacasadelosfamososcolombia1)

Actualmente, Bolaños se encuentra nominada y debe estar atenta con las decisiones del ‘jefe’ para mantenerse en el concurso.

Esta noche del 22 de mayo, todos los inquilinos recibirán la sorpresa de la visita de Nataly Umaña en la casa, lo que suscitará más de una reacción.