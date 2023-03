El maquillaje es una forma de arte que muchas personas utilizan para mejorar su apariencia y aumentar su confianza. Sin embargo, como con cualquier cosa, hay pros y contras. Si bien el maquillaje puede tener sus beneficios, también puede tener desventajas, especialmente si se usa todos los días.

View this post on Instagram

En una entrevista de Vogue a Violette, la directora creativa de maquillaje de Guerlain reflexionó también sobre el vínculo con la salud mental y el maquillaje. Ella afirma que si bien es una fantástica herramienta para darnos seguridad y mejorar nuestra autoestima, puede ser importante reconocer nuestra piel y cuidarla, dejarla descansar, y aceptarla dentro de lo posible, como es.

View this post on Instagram

El maquillaje puede obstruir los poros de la piel y provocar la aparición de puntos negros, granos y otras imperfecciones. Si no se elimina correctamente, puede hacer que la piel luzca opaca y sin vida. Además, el uso prolongado de maquillaje puede contribuir a la aparición de arrugas prematuras y líneas finas, lo que puede hacer que la piel parezca más vieja de lo que es.

(Lea también: Famosa maquilladora de las estrellas compartió 5 tips de belleza que debe saber)

View this post on Instagram

Muchos productos de maquillaje contienen ingredientes que pueden irritar la piel y causar enrojecimiento, picazón y otros síntomas. Si tiene la piel sensible, es especialmente importante tener cuidado al elegir productos de maquillaje y considerar la posibilidad de limitar su uso.

View this post on Instagram

Según la dermatóloga Sandra Pérez, el uso diario de maquillaje puede llevar a la dependencia emocional y psicológica.

Muchas personas sienten que no pueden salir de la casa sin maquillaje, lo que puede ser un signo de baja autoestima y autoconfianza. A medida que la dependencia aumenta, puede ser difícil dejar de usar maquillaje por completo, incluso en situaciones donde podría ser preferible no usarlo.

(Vea también: ‘Cloud skin’: paso a paso para lograr la última tendencia en maquillaje)

“Yo tengo dermatitis de contacto y mi piel rechaza el maquillaje pero, en cualquier caso, no recomiendo usar maquillaje a diario. Quizá no debería decir esto, pero creo que es verdad: debes aceptar tu piel como es, y si te maquillas cada mañana se hace muy duro aceptar tu piel desnuda. Te acostumbras a verte mucho más guapa con base de maquillaje y por eso la quieres llevar siempre, pero necesitas amar tu piel al desnudo. Por eso te diría que no te maquilles todos los días, pero depende de ti. Te diría que puedes llevar maquillaje de noche o para ocasiones especiales, cuando quieras que parezca que llevas la piel ‘más hecha’; aunque en realidad depende completamente de ti, no hay reglas”, aseguró.