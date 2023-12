VIRGO

En ambientes crispados como los que frecuenta, su ponderación sobresale: reconoce que la razón no está en un solo lado… De acuerdo con el As de copas del Tarot, al revés, usted corre el riesgo de confundirse, pasando rápido por lo que está mal. La ética ha guiado su desempeño personal y profesional, ha sido su brújula para no perderse en el camino.

LIBRA

Las personas que pontifican lo aburren. Estas personas decretan lo que se debe hacer, de esta forma o de otra. Consideran que la razón siempre está de su lado, están en lo correcto, los errores los cometen los demás. Los pontificadores ponen distancia entre ellos y el mundo, entre ellos y el prójimo. Su “voz autorizada” no implica hacer algo, solo pontifican.

ESCORPIÓN

Su visión se adelanta en el tiempo: usted puede ver lo que pasará ¿Qué puede suceder en el mundo, en este país; cómo se comportarán las personas en determinadas circunstancias; se podrán evitar los incendios voraces, las terribles sequías, que el mar inunde todo y los glaciares se derritan? Esta semana sus visiones lúcidas acerca de la realidad, preocuparán…

