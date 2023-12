GÉMINIS

Algunas personas opinan y opinan; parten de la base de que nunca se equivocan y si se equivocan no les importa. Miran por encima del hombro… Si está en presencia de estos personajes se siente cohibido, se muerde los labios, cierra la boca. Los papeles se invierten: en lugar de que usted hable- tiene mucho que decir- se toman la palabra los necios e imprudentes, los charlatanes.

CÁNCER

Como suele pasar algunos avispados se adueñaron de sus ideas, se dejan felicitar y homenajear; lo desconocen, lo esconden, usted no existe. Dada su discreción no reclama su legitima autoría, sigue trabajando de manera eficiente y silenciosa. Pero como no es un Titán sino “humano, demasiado humano”, se indignará con los impostores que lo ignoran. Ya era hora.

LEO

De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, usted no resiste la hipocresía, esa forma de relacionarse en el “mundo de la amabilidad”; suavidad sin gritos, sonrisas, venias, diplomacia, teatro, farsa… Estimula encuentros en los que los participantes se atrevan a quitarse las mascaras con la verdad en la mano. La verdad no ha pasado de moda, será siempre la manera digna de vivir, lo otro es un nido de mentiras.

