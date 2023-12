Acuario

21 de enero a 19 de febrero

No te gusta depender de nadie, ni tampoco que te intenten engañar. Hoy tendrás muy desarrollada tu intuición.

Color del día: Rojo

(Lea también: A qué signos les irá mejor y peor en 2024, según la lista japonesa de la suerte)

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Hoy te sentirás con mucha fuerza interior, lo que creías que no iba a dar resultados, te sorprenderá.

Color del día: Fucsia

21 de marzo a 20 de abril

No es el momento de pensar sino de actuar, de lo contrario, las consecuencias serán irreparables. Camina muy cautelosamente.

Color del día: Morado

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Tienes sentimientos algo contradictorios y la melancolía llamará a tu puerta. Trata de manejar las cosas con calma, no te desesperes.

Color del día: Verde

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

No guardes tu ingenio e ideas, aunque se trate de cosas que no son importantes para los demás, no te quedes con las ganas. Es tu momento de brillar.

Color del día: Azul

21 de junio a 23 de Julio

La libertad será esencial para ti hoy, además, tu plano emocional estará muy equilibrado. Por fin tus ciclos negativos se están cerrando.

Color del día: Amarillo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Tu trabajo está sufriendo los mismos cambios de opinión que tu relación de pareja. Hoy debes cambiar de rumbo, todo se está alterando.

Color del día: Naranja

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Laboralmente tendrás la oportunidad de hacer una serie de cambios que te favorecerán. No le des más vueltas. Actúa de inmediato.

Color del día: Gris

24 de septiembre a 23 de octubre

Esta semana tu comunicación con todas las personas que te rodeen será magnífica. Lograrás entender muchas cosas que te afectaban.

Color del día: Rosado

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Hoy sentirás menos ansiedad que de costumbre, eso es síntoma de que estás creciendo. Disfruta tu paz interior.

Color del día: Negro

(Vea también: Cómo afectará la energía de los astros a cada signo zodiacal en diciembre; Sagitario sonríe)

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Hablar de lo que pasó con tu familia fue tu salvación. Aprendiste a soltar cargas y eso te lo recompensará el universo.

Color del día: blanco

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Estás en un momento de renovación personal y todo lo que te generaba llanto o inconformismo, se disipará. No bajes la guardia.

Color del día: Café

