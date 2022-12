Una investigación llevada a cabo por la Unidad de Diagnóstico de Ace Alzheimer Center Barcelona, obtuvo unos resultados esperanzadores para aquellas personas con diagnósticos tempranos del mal de Alzheimer.

De acuerdo con el estudio publicado en The New England Journal of Medicine, el ensayo clínico del fármaco experimental lecanemab resultó exitoso luego de ser llevado a cabo en diversos centros médicos del mundo durante 18 meses, con un total de 1.795 pacientes de entre 50 y 90 años.

(Vea también: Ejercicios y alimentos vitales para mejorar tu memoria)

El fármaco, desarrollado por la farmacéutica japonesa Eisai y por la estadounidense Biogen, es un anticuerpo monoclonal que reduce los marcadores de amiloides, proteínas claves en el alzhéimer, una acción que tendría un efecto positivo en la reducción de deterioro cognitivo.

“Son resultados muy gratificantes y esperanzadores para la comunidad científica, pacientes y familiares, entendiendo que es un ensayo clínico; ahora a ver qué pasa con las agencias de medicamentos para poder llevarlo al mundo real”, indicó la neuróloga y directora de Ace Alzheimer, Vanesa Pytel.

Asimismo, la científica aseguró que los pacientes monitoreados por Ace están dentro de los baremos de los resultados del estudio general, que arroja una reducción del 27 % en el empeoramiento de los síntomas entre el grupo al que se administró el fármaco experimental comparado con el que recibió el placebo, resaltó Efe.

“El medicamento experimental se aplicó en pacientes con un diagnostico muy temprano, con deterioro cognitivo o demencia leve, lo que resalta la idea de la importancia de que el diagnóstico temprano abre la puerta a este y otros ensayos”, explicó la neuróloga.

¿El Alzheimer es hereditario?

Lee También

“La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen”, define el portal especializado Medline Plus.

Asimismo, indica que las causas de este tipo de demencia son algo inciertas, pero los múltiples estudios concuerdan en que sí hay un mayor riesgo en padecerla si un familiar cercano tuvo o tiene la enfermedad.