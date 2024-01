Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

La lucha de egos no deja buenos resultados. Es importante que evites pensamientos tóxicos para que tu competencia sea leal y transparente. No dudes tanto de tus capacidades, con calma.

Arcano del día: el sol

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

Duda, esa es la palabra que te está gobernando. Si no la quitas de tu diario vivir es muy probable que todo lo que has construido se convierta en caos emocionales imposibles de superar.

Arcano del día: el colgado

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

Es posible que hoy por la mañana estés algo inestable. Tienes que poner mucha atención a todo lo que hagas, así evitarás errores. Las distracciones te están generando muchos problemas.

Arcano del día: la muerte

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

Serás capaz de enfrentarte positivamente a cualquier problema que se presente. Haz uso de tu diplomacia y no permitas que nadie te provoque, esto puede ser un gran reto para tu intolerancia.

Arcano del día: la torre

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

Los cambios que se presenten serán para mejorar y para que nuevas oportunidades lleguen a tu vida: debes evitar tanto desorden emocional, procura equilibrar este aspecto.

Arcano del día: la luna

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

No es normal que últimamente te enfermes tanto por cosas que son externas a ti. Tu familia es importante pero no puedes cargarte con los problemas de los demás.

Arcano del día: la rueda de la suerte

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

Hoy estarás demasiado sensible. El sacrificio por otros no vale mucho la pena. Te estás sintiendo incomprendido y es probable que no encuentres el apoyo que necesitas para seguir adelante.

Arcano del día: el colgado

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

Tú puedes ser tu peor enemigo si no sabes ver tus propios defectos para tratar de solucionarlos. Entrar en conflicto contigo mismo en este momento es la peor salida que puedes tener.

Arcano del día: el diablo

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

La falta de certezas actual te está creando cierta ansiedad y preocupaciones. Debes trabajar en tus metas y luchar contra cualquier obstáculo que se presente en este nuevo ciclo.

Arcano del día: el sol

Escorpio (24 Octubre a 22 Noviembre)

Toda la rabia que estás experimentando estos últimos días es por los miedos inconscientes que te están generando los cambios: no temas.

Arcano del día: el sumo sacerdote

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

Debes actuar bajo unas bases en las que la paciencia y la tolerancia predominen. Todo podría estar causado por diversas opiniones: aprende a escuchar y a no ignorar a los demás con sus argumentos.

Arcano del día: el sumo sacerdote

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

Este día podría ser un día muy difícil, de una gran ansiedad y preocupaciones; tienes que aprender a ser tolerante, todo te está molestando y eso no es sano para relacionarte con los demás.

Arcano del día: la muerte

