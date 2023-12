Capricornio: El sol brillará la mayor parte del 2024, lo cual lo animará a solucionar problemas que no ha podido resolver… Usted derrumbará murallas, avanzará profesionalmente y logrará acuerdos decisivos con la intención de construir, respetar la diferencia y los colores variopintos del mundo. Retomará su trabajo con ganas y reafirmará su compromiso de amor.

Acuario: Está identificando ruidos ¿Son de pasos conocidos, quién viene por ahí? Está pensando en lo que hizo y no hizo, en lo que quiere hacer… Muchas cosas lo mueven, no está petrificado mientras la vida pasa y todos corren, usted no es indiferente. Está atento a lo que las personas dicen a su alrededor, está sintiendo la atmósfera del nuevo año.

Piscis: En el año que hoy termina a las doce de la noche -para alivio de muchos- usted fue muy paciente. Sobrevivió al pasar lentísimo, días sin resultados, a tientas, guiado por la fe en lo que hacía; valía la pena. Además, varios dolores lo hicieron agudizar el oído con el fin de escuchar las señales del cuerpo y adoptar una disciplina estricta. Paciencia, tuvo mucha paciencia y seguirá en lo mismo, a juzgar por el Colgado del Tarot, el arcano número XII.

Aries: Usted hará confesiones íntimas acerca de lo que piensa sobre la vida, la muerte y el prójimo; sobre lo que ha aprendido de sus errores y de los ajenos. También hablará sobre lo que quiere hacer… Se preguntará si son anhelos imposibles, animados por el atardecer y los amaneceres fríos que azuzan la imaginación. Es hora de abrirse para destapar sobre la mesa sus cartas de vida.

Tauro: Qué alivio superar esa “tristeza sólida de lo que no tiene arreglo”, como dice Lina María Parra…Usted dejó muchas cosas atrás. Las situaciones de las que se alejó eran jaulas; lo entendió así en carne propia; muchos se lo advirtieron pero no les creyó… Hoy es menos ingenuo, menos dado a creer en espejismos que el viento de la realidad se lleva.

Géminis: Sus opiniones, que cabalgan sobre su desbocado sentido del humor, tienen muchos seguidores. En su trabajo lo respetan por decir lo que piensa; allí han llegado aduladores de oficio, dispuestos a obedecer a la autoridad de turno, sin hacerse preguntas, incapaces de oponerse a leyes mal concebidas, órdenes arbitrarias y cosas mal hechas… Seguirá diciendo lo que piensa y producirá temblores.

Cáncer: En este último día del año se examinará a fondo… Su punto es la sinceridad; le ha costado ser veraz, mantenerse fiel a sus principios, no demostrar lo que no es, no claudicar. Y por eso ha estado al margen de personas, a quienes todo les parece muy bien. Desde la otra orilla usted ha sido muy polémico. Y seguirá así; en un mundo lleno de mentiras hay que volver a la franqueza.

Leo: De acuerdo con el diez de copas del Tarot, muchos están al tanto de sus actuaciones valientes. A los paralizados por un pesimismo escalofriante, en “ una oscuridad tan oscura”, usted los llama a no quedarse con los brazos cruzados mientras todo se desmorona… Lo suyo no es la resignación y menos ahora cuando es urgente actuar para no pasar como pusilánime y no quedar sepultado debajo del alud.

Virgo: Empezará el año con una nueva historia. Deshojando margaritas tomará una decisión de amor, sin importar qué pasará después… La pasión volvió su boca y sus manos inmunes al peligro, despertó sus sentidos y lo ha hecho sentir que está en el jardín de las delicias, aunque camine con poca luz por calles llenas de huecos… Usted milita en el romanticismo y esta es una bella militancia.

Libra: Vivirá a plenitud; esta frase se vale aquí. Está preocupado con su “orden”; ha transitado por un camino obsesivo compulsivo hacia el perfeccionismo, espantando tentaciones que conducen al pecado y la locura; también se ha impuesto disciplinas durísimas. Su propósito de flexibilizarse es bueno y sano para que la vida entre a sus pulmones.

Escorpión: Ha aguantado críticas, casi poniendo la otra mejilla. No le interesa estar en un campo de batalla, a la defensiva, con ímpetu salvaje… Se le ha ido la mano en la pasividad, al punto de que sus críticos tienen en el orden del día enjuiciarlo por cualquier cosa y por todo; su silencio ha contribuido a esto… Ese león que ruge por dentro con indignación mostrará su cara.

Sagitario: Usted tiene una lista de propósitos para el nuevo año, no ha dejado ninguno por fuera… Ha sido realista en la concepción de las metas y en fijar el tiempo para realizarlas, quiere hacerlo sin ansiedad ni tropiezos. Sus propósitos están orientados a sentirse bien consigo mismo y no a cumplir obligaciones engorrosas. El cinco de oros, su primer arcano, augura éxito total.

