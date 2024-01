El arcano de Colombia para el 2024 es la Fuerza. Potencia que genera la posibilidad de creer, y acoger rumbos donde la polarización —que cada vez es más intensa— mute hacia un mejor entendimiento. La Fuerza permite que la baja gobernabilidad que nos rige empiece a recuperar la confianza ciudadana desde las regiones, con más trasparencia. Así como que, el desinterés general por lo político, por la crítica que nada aporta, se transforme en una decisión participativa donde buscamos un mejor país para todos.

El 2023 estuvo marcado por una serie de confrontaciones congeladas, tanto a nivel mundial como local, posponiendo decisiones relevantes para todos los habitantes de la tierra, pero muchas de ellas dejándonos indiferentes. Es el momento de afrontarlas, con la Fuerza, con seriedad, con la convicción de buscar soluciones estructurales que nos vuelvan a hacer creer en la humanidad, en perseguir realmente el bien común.

Este año todos necesitamos y debemos conectar con nuestros dioses interiores, con nuestras verdades, con lo que nos moviliza hacia la tolerancia y el diálogo. Que nuestra narrativa con todos nuestros interlocutores hable de esperanza, de respeto, de armonía.

Es tiempo de acercarnos más al otro, a la escucha. La decisión es individual, debemos incidir en donde vamos a poner la atención, bien sea en las trampas del sistema o en el sentimiento de ser parte de un Todo y que como tal es la energía del Amor la que nos une y nos tiene que llevar hacia una gran transformación.

Ahora los signos y el Tarot del Caminante: Predicciones para el 2024

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La vida será generosa en experiencias. El año será de logros importantes y se expresarán más aun a partir de su cumpleaños. No se olvide que tiene oro entre sus manos y que este período abre puertas que le permiten ascender, esto es lo que lo impulsa a mantener la fe cuando un altibajo necesario a la reflexión aparece. La posible sensación de carencia o de no lograr sus objetivos está en relación con su ambición, para usted, a la bolsa le faltan los cinco para el peso. Pero no desestime en esfuerzos y sus resultados son acordes al entusiasmo y a la convicción que le imprime a la vida: y este año serán muy buenos. Desea progresar más, así que no piense tanto en los escollos o dolores del pasado, el siete de espadas lo muestra caminando hacia el futuro mientras su mente resuelve el pasado. El año le sugiere mantener hábitos saludables, cuidar como se nutre, poner atención a los pies y conservar el espíritu positivo.

Atienda con rigor los pequeños detalles que lo invitan a ser cauteloso en el gasto, a atender lo inesperado para cultivar la flexibilidad. Este año no son propicias las deudas, con mucha cautela en las sociedades. Va a afirmarse en sus vínculos profesionales. Alguien importante se va de su vida.

Es un buen administrador cuando se ordena y si tiene colaboradores, la claridad es indispensable para no tener problemas que no lo enreden.

Mucho trabajo, mucho trajín, descanse creativamente.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

¡La imaginación y la creatividad al poder! y si los condimenta con sensibilidad amorosa y disciplina su año será formidable. Necesario mantener lápiz y papel a mano, de lo contrario las ideas se esfuman y la sensibilidad escudriña donde meterse y abrir vacíos interiores.

El Arcano de la Muerte cuenta que posee una fuerza maravillosa para hacerse cargo de todo lo que en su vida quiere dejar atrás: el orgullo, los valores, las emociones y los sueños deben transformarse, no es fácil, pero lo está realizando. Buenas lecturas que lo inviten a escudriñar el mundo del futuro, la poesía de la ternura. Cuide el alma, ese umbral que se abre y recibe información del mundo del espíritu y nutre el deseo por alcanzar el Amor. Ideal sería seguir una terapia alternativa para acompañar este año y estos procesos internos. Evite los excesos, el alcohol y cualquier experiencia con psicotrópicos. ¡Que procesos ha vivido!

La vida lo está llevando a explorar una nueva etapa cuyos signos son muy claros y le reafirman su querer. El ser humano es lo que su corazón le susurra, muy positivo siempre, aléjese de lo negativo.

Es primordial asumir sus intenciones, las sociedades y compañías no son sus aliados, pueden bajarle vitalidad por las responsabilidades y el esfuerzo que le tocaría asumir.

Negocios interesantes, viajes, apertura a mundo nuevos, al otro.

Y como se está moviendo y cambiando, su entorno también se va a mover. Se alejan personas innecesarias para abrir paso a espacios nuevos, a personas nuevas.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El año se muestra bien interesante para afinar sus competencias. La vida lo impulsa a ir más allá y a pulirse. La persistencia es su As bajo la manga. Aproveche momentos de soledad para el análisis de su vida cotidiana, es un ejercicio que lo aleja de la autocrítica emocional y le permite sentirse mejor consigo mismo. Dotado de un buen sentido práctico, manténgase minucioso para lograr profundizar en detalles que por momentos olvida y es lo que hace más atractivo su hacer. Disfrute ahora con mucho entusiasmo el emprender, goce al realizar, sin desconfiar de su originalidad. Esa aptitud que tiene de concebir y luego hacer realidad lo hace único. Sabe que siempre puede lograrlo: este es el poder que ejerce el Rey de Bastos.

Es un tiempo donde podrá encarnar proyectos e ideas, porque sus fuentes interiores de creatividad son inmensas y deben ser alimentadas, sin olvidar ponerle emoción y sentimientos a todo emprendimiento.

Curioso por naturaleza, los viajes lo nutren, y le alimentan la apertura a innovar. Los primeros meses del año son lentos y pasivos, conserve la fuerza y disciplina para que sean positivos. La vitalidad es buena con algún bajón entre junio y julio.

Mucho apoyo familiar, pero evite intervenciones de ellos para evitar rupturas. Sabe por experiencia propia o cercana que tiene que separar la vida afectiva de la laboral, para usted esa mezcla es nociva. Los negocios de bienes raíces son oportunos, traen buena suerte. Evite las nuevas sociedades. Es tiempo para resolución de problemas.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Siente que algo misterioso y al mismo tiempo palpable ha hecho que su vida cambie y siga cambiando. Ha logrado escapar de situaciones nocivas y salir de pensamientos negativos que circulaban por su mente y afectaban sus relaciones. Es un año para respirar profundo, para sentirse más ligero, para eso, evite el juicio sobre los demás y sobre sí mismo. Cambie la forma de apreciar la vida, libérese del pesimismo y disfrute naturalmente lo que la vida le tiene preparado. En la medida en que separe lo que la inquisición le infirma y se dedique a cultivar sus pasiones, el horizonte estará despejado. Qué buen momento para aprender, para estudiar todo lo que históricamente venía posponiendo.

En la medida en que cuide su hígado su salud va a estar muy buena y la digestión va a mejorar. Privilegie el ejercicio al aire libre.

El trabajo va a fluir y si quiere hacer negocios importantes le toca asesorarse. Sabrá lo que tiene que hacer sin imponerse a los demás. Esté atento a dependientes y evite trabajar con parientes.

La Emperatriz del Tarot le dice que su tarea es enamorarse de su femenino, de ese aspecto que lo hace fértil, fuente de creatividad, de amabilidad con la naturaleza, con las personas de su entorno; año para estar más sensual, más sentimental, más amoroso. Puede elevarse sobre los conflictos y espiritualizarse. Su reino va a expandirse más allá del mundo tangible. Va a manifestar plenamente el camino que le habita: el camino del corazón.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Un año muy interesante y valioso. Es el momento de entregar lo mejor de sí con una ética impecable que invite al entorno en que vive a mejorar. Es un tiempo para trascender los escollos y conflictos cotidianos para elevar la vibración e impulsarnos al progreso armónico en lo material y en lo espiritual. Muchas veces ha sentido la ayuda de lo intangible y sensible en usted, el apoyo de una energía superior. Tiene en sus manos todos los elementos y herramientas necesarias que le van a permitir conducir su vida hacia donde quiere, ahora puede ir más allá de sus propios límites. Un logro siempre es el inicio de un nuevo desafío. Preste atención a su vanidad y al orgullo que lanzan sombras sobre los demás.

Le encanta enamorarse y mantiene lo que le genera estabilidad, pero siempre ambiciona nuevas conquistas. El amor va bien pero no juegue, no busque, no se disperse, cuide lo que tiene. Dotado de una gran empatía, es antipático cuando percibe que le invaden su territorio. Posee el don maravilloso de leer a los demás, sus estados de ánimo. Goza de un verbo, una palabra que sana o deteriora al otro, cuidado.

El arcano de la Luna es dual y hay que prestar atención porque el pasado se hace presente, la remembranza. Es propicio caminar soltando lastres y solucionando los obstáculos concretos, como su intuición le sugiera. El instinto lo va a guiar, le va a recomendar por dónde ir y que paisajes definitivamente debe evitar. La terquedad no ha lugar.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Será un año para reacomodarse en el manejo de sus recursos: los del cuerpo, la vida laboral, su mundo emocional y la espiritualidad. Buscar el equilibrio y persistir le proporciona mejoría en la salud física y psíquica, la disciplina es indispensable. Adquiera conciencia del impacto de las emociones sobre su sistema digestivo y las articulaciones.

Este año su vida laboral progresa, puede dudar y entrar en lentitud, pero luego produce frutos. Su éxito es bien merecido.

El Seis de Oros hace referencia al cuidado de los recursos económicos y tiene un matiz sorprendente, le invita a cultivar la ternura, a pensar y tener en cuenta las necesidades de otros, a escuchar y aportarle lo que el alma necesita. De un ser pasivo, devenga activo e impacte en el trabajo que va a realizar para mejorar sus estados emocionales, siendo muy agudo en sus responsabilidades frente a sí mismo y a su entorno. Crece y se enriquece con esta experiencia.

El arcano del año es el Caballero de Espadas, lo invita a decisiones precisas. A mantener asuntos jurídicos al día. A vencer la adversidad, a saber cuándo avanza, cuándo retroceder y cuándo descansar. Su campo de consciencia se abre y se da cuenta de la inmensidad del camino por recorrer. Por momentos estará intenso, trabajará en exceso y le puede doler todo.

El reto del año es establecer nuevos equilibrios. Podrá cambiar de casa, ejercer otras alternativas en el trabajo y afianzar relaciones que colmen su vida emocional. Buenos negocios, buenas alianzas.

Libra

23 de septiembre al 22 de octubre

La vida le ofrece oportunidades renovadoras y reconfortantes para reafirmarse en su vida profesional y afectiva. El discernimiento es una cualidad para ejercer porque en unión con la intuición —que se agudiza— le proporciona la oportunidad de saber qué puede aceptar, con quién puede aliarse y cuáles son las oportunidades vanidosas que nada tienen que ver con su espíritu selectivo y colaborador. El año sugiere progreso, buenos resultados, negocios felices y mantener bajo perfil, esta es la clave. Nada de alardes.

Evitar el pesimismo frente a lo que tarda en resolverse y que llega en el momento en que suelta los temores y, como dicen los sabios: una alimentación saludable mejora el sueño y todas las condiciones de una vida de progreso. Confiar, con fe en sus capacidades para la realización de objetivos. Su deseo de hacer bien las cosas, su ambición y la grandeza de su alma generan los resultados esperados.

Hay que priorizar, la dispersión es su enemigo. Está construyendo presente para preparar futuro gracias a su sensibilidad, a la paciencia y a la prueba de serenidad que debe hacer en todas las circunstancias.

La pareja y la familia juegan un rol importante todo el año, que no estará exento de preocupaciones que desajustan y asume con serenidad.

Su arcano principal, el Dos de Copas representa la sensibilidad y la madurez interior. Los dos polos, masculino y femenino van a buscar la colaboración la cohesión y manifestar sus cualidades que permiten la armonía y el progreso. Un amor más profundo y comprometido.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Las relaciones con la pareja, con la familia y con el entorno jugarán un papel muy importante este año. Thomas Merton nos recuerda que los hombres no son islas y que son las relaciones y la armonía que logre en ellas y con ellas, lo que harán de su año un buen año o un tiempo de conflictos. Busque armonías que proveen progreso laboral y buenos ingresos económicos, evite conflictos que le distraen en negativo e impactan sus resultados. No caiga en las trampas de la palabra inoportuna o en la intervención bien intencionada que nada tiene que ver con su realidad. El año será un buen desafío que le lleva a vivir su vida con mayor autonomía, con más independencia y con mucho agradecimiento con las personas que le permiten estar donde ha llegado.

En esta construcción de una nueva realidad cuenta mucho la administración de sus recursos, su cuerpo, su tiempo, sus ingresos y ante todo, sus conocimientos. El afecto es un valor absoluto. Llegan personas nuevas a su vida y otras tantas por consiguiente se van definitivamente.

Los viajes y los nuevos retos, los nuevos conocimientos van a enriquecer sus experiencias y la evolución es lo que va a movilizarlo hacia una nueva forma de vivir lo cotidiano y su autonomía. De ahí el Rey de espadas como arcano central de su Tarot. Busque buenos colaboradores, apóyese en sus amigos y actúe en el momento oportuno. Hay que poner la inteligencia y su gran aliada, la energía en actividades y acciones constructivas.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hay algo intangible y extraño en lo que siente. Como si después de un largo tiempo la vida lo suelta de actitudes y pensamientos intensos. Su fuerza interior ahora se libera y le propone dar espacio a una vida más armónica. Evidentemente los ciclos cuando se inician y cuando se terminan traen asuntos que resolver y la tensión entre lo que deja y las nuevas propuestas crean resistencias en su mundo interior.

Las mareas emocionales que lo han acompañado dan paso a sentimientos más certeros, a una mirada desprovista de fantasmas, de miedos, de falta de entusiasmo. La prudencia está a su disposición, que bueno cultivarla, como gana más confianza en sí mismo, aunque sentirá que los demás son por momentos un obstáculo a su progreso. Antes de lograr integrar este gran cambio, este inmenso trabajo interior, esta aventura vital, es esencial concebir una nueva forma de vivir y actuar en su alma y alimentarla con un el espíritu lleno de confianza en su devenir.

Asegure su corazón frente a las personas amadas, ame sin temor, construya y consolide lo que tiene, consciente de que el otro le va a revelar aspectos que le permiten ser un buen ser humano. Frente a la pareja busque acuerdos, amistad, conciliación. La actitud positiva frente a la vida alimenta los sentimientos que a partir de mayo son más sólidos y generan pequeños viajes, así como mejoras en el hogar.

La salud va a depender del comportamiento personal, ser racional y perceptivo. Exceso de cargas deterioran sus articulaciones y su humor.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

El año sugiere replantearse la vida y sobre todo el ámbito familiar y sus tradiciones. Su arcano principal, la Justicia, muestra cómo obtener un nuevo equilibrio, vencer los obstáculos y salir de los impases. Serán momentos cruciales porque se nos interroga sobre la manera que se quiere vivir la vida. Acompañado por el tres de espadas que habla de la actividad mental, de la necesidad de actividad física, de mucha creatividad y del dinamismo puesto al servicio del cambio. Mantenga la comunicación, muéstrese activo y agudo intelectualmente para lograr descifrar y conocer mejor el mundo que le rodea y sus propios paisajes interiores, sus secretos más íntimos. Se va a descubrir en aspectos que ignoraba, con una fuerza que puesta al servicio de sus ideales le permite mover montañas y que si no la direcciona impacta a los más cercanos y al medio que le rodea.

Hay que darle continuidad a lo que hace renovando, con el objetivo de avanzar en una espiral ascendente, hay mejor percepción y apreciación de las cosas. Entiende que evolucionar no es terminar y lo más importante es que siempre queda por hacer.

Entra en un periodo nuevo: a crecer y a creer se dijo. Sus esperanzas son reales, no una utopía. Eventos imprevistos reducen sus pretensiones. La llave del éxito reside en la regularidad, sin permitir que sus estados emocionales dirijan su existencia. Muy sensible a los asuntos familiares que generan altibajos, no dude en buscar la ayuda que requiere. Puede separarse de personas cercanas, amigos o familiares. Todo lo jurídico al día.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Con la Reina de Copas abriendo su Tarot uno sabe y reconoce su sensibilidad, su emotividad, la gran intuición y la necesidad de apreciar las relaciones que ha construido y disfruta, y dejar pasar definitivamente aquellas que pierden sentido. ¡Creativo, espiritual, brillante! Qué sea hombre o mujer, ella es un aspecto de su vida íntima. Momentos de mucha reflexión y soledad le dan un sentido al movimiento interior y su correspondencia en el mundo exterior. Su consciencia se despierta a realidades superiores.

La reina es el arcano de la sensibilidad, de los intercambios, del diálogo y la comunicación y todo lo que toca le aporta dicha y esperanza. Su aptitud de realización la va a manifestar a lo que encuentra resonancia con su corazón. Y los amigos van a apreciar su generosidad y sus cualidades generadoras de armonía.

Se siente integro y vive sus múltiples aspectos, tantos que le habitan.

La Reina pertenece a la realeza, y sus relaciones tienen trascendencia, gente que valora y personas de poder, llegan a su vida y le dan un aire renovador, y usted siente desde lo más profundo, que eleva su valía y es más querido. Y cuando naturalmente aparezca la tensión evite discutir y tomar decisiones apresuradas.

No es un año para aislarse de su familia, trabajo y medio social. Socializar le aporta vitalidad, animo, alegría de vivir.

Importante el ejercicio físico, le rejuvenece, y el mejor caminar. Es importante mantener los documentos personales al día, y todo lo jurídico. Y si quiere hacer inversiones, muy prosperas, busque el momento oportuno, cada cosa tiene su tiempo.

