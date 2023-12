CAPRICORNIO: En Navidad… Usted quería evitar las reuniones en las que todos se esfuerzan por ser “agradables”; no quería referirse a la situación del mundo ni del país; después de todas las cosas que han pasado, consideraba que no había motivo para celebrar, lo mejor sería dormir hasta el 2 de enero… Pero sorpresas te da la vida, dice el horóscopo; varias noches durante esta Navidad han sido noches de paz, noches de amor.

ACUARIO: Usted se siente cómodo con la forma como su imagen se refleja en el espejo; la serenidad se aprecia en su mirada, en su sonrisa. Está a gusto en su trabajo, que ha sido durísimo; ha estado a punto de claudicar, pero recupera la fuerza y sigue… Y en el amor, va en una barca por un lago, apreciando la belleza de los sauces y sietecueros que se encuentran en la orilla.

PISCIS: Usted vivirá aquí y ahora: resolverá los problemas cotidianos y disfrutará las alegrías que también traiga el día… Ha estado sumergido en el pasado, con golpes de nostalgia y amarrando recuerdos para luchar contra el olvido. En vista de que el presente revela un mundo que funciona como una máquina frenética, es bueno tener en cuenta las palabras de Melba Escobar: “… Empezar a creer en un desenlace distinto al apocalíptico, quizá sea el primer requisito para comenzar a trazar un mañana más esperanzador”.

ARIES: Como una cuestión de honor, se propuso terminar lo empezado sin dejar cabos sueltos, para evitar así esta pesadilla… El afán por comenzar algo nuevo, siempre a principios del año, es para usted ligereza e irresponsabilidad. El éxito llega después de ir hasta el final. Por esta razón terminará los proyectos pendientes, a pesar de que le aconsejan proyectarse al futuro, sin asustarse.

TAURO: Había dicho que el mes de diciembre sería como marzo o julio… No se entregaría a las celebraciones, no cometería excesos, seguiría hábitos sanos y controlaría las palabras, las actuaciones y los malos pensamientos que abundan en esta época de especies, aromas y sabores que alborotan la mente y el cuerpo. Su mesura se fue al traste…

GÉMINIS: Cada vez que su visión crítica lo acerca a la realidad, usted mueve las manos con nerviosismo como si espantara una nube de moscas… No encuentra frases floridas para referirse a la difícil realidad, lo malo puede empeorar y todo seguirá siendo duro y crudo, pero no llegará al extremo de augurar que no hay salida. En esta noche del 24, el cielo lleno de estrellas alentará su esperanza.



CÁNCER: En su trabajo, debido a tanta testarudez, es dificilísimo tener un propósito común, ponerse de acuerdo. Todos se pelean como niños caprichosos, cada cual va por su lado, no faltan los golpes sobre la mesa y las voces subidas de tono contradicen las reglas de urbanidad. Mientras esto pasa, los problemas crecen… En lo que a usted concierne, no seguirá igual, fin de la historia.

LEO: Retomará viejos proyectos a pesar de que lo consideren una persona obsoleta, que no evoluciona con el tiempo; que está fuera de lugar… Sus proyectos son actuales, por ejemplo, conservar la naturaleza y respetar sus leyes. Y como este es un “asunto de vida o muerte” que sensibiliza a la mayoría, cada día más consciente de cuidar este planeta para no caer en un

hueco negro, usted tendrá muchos seguidores.

VIRGO: Igual que Remedios la bella en Cien años de soledad, usted se elevará sobre el piso, flotando entre la tierra y el cielo… Frenará su obsesión por el trabajo, siempre con problemas graves, obligado a encontrar soluciones sin descanso, hasta correr el riesgo de explotar como explotan a veces las calderas. Pasará varios días en la levedad del ser, en el paraíso…

LIBRA: Usted piensa en los cambios drásticos que ha debido enfrentar… Desde hace tiempo estaba aferrado, por miedo e inseguridad, a situaciones que no funcionaban y le impedían avanzar; estaba atrapado. El mundo se le había achicado hasta volverse un pequeño cuadrado, en el que se ahogaba. Siquiera pasó lo que pasó y cambió ¿No le parece?



ESCORPIÓN: Muchos quisieran oír las promesas de amor que le han hecho con sinceridad y la mejor disposición para superar las turbulencias que surjan en el camino. Además, se le han acercado con mucho tacto para que no se asuste… Las malas horas del pasado no se repetirán. Ojalá usted se reconozca como uno de los afortunados que va por el mundo en buena compañía ¿Qué siente?

SAGITARIO: Huirá de las personas que pelean contra el mundo y hacen mala cara. No entienden que se necesita amabilidad y buenas maneras para combatir la dureza, rescatar el entusiasmo, mejorar la productividad y generar progreso… Si se tropieza con una persona malgeniada, usted da fe de que las malas vibraciones existen, así le digan que cayó en el pensamiento mágico.

