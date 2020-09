green

De acuerdo con Caracol Radio, el Gaula de la Policía ha recibido en lo corrido del año casi el triple de las denuncias registradas en todo el 2019 por el delito de extorsión virtual.

Mientras que el año pasado fueron 315 los casos denunciados, hasta septiembre del 2020 iban 891, lo que, según esa emisora, representa un aumento del 783 %.

Aunque este tipo de hostigamiento no solo se limita al intercambio de contenidos sexuales, las cifras sí corresponden a eso en su mayoría. De 315 casos, en 2019, 280 correspondían a la también llamada sextorsión, mientras que este año ya son 730 de 891 casos, para un aumento del 161 %, agrega ese medio.

“Falso servicio, falsa encomienda y estafas con Bitcoin”, son algunos de los otros casos reportados durante el 2020, detalla Caracol.

A raíz de la pandemia de COVID-19, una de las recomendaciones de expertos era volver a satisfacerse “a la vieja usanza”, pero la posibilidad de compartir una relación a distancia lleva a muchos a lanzarse a la aventura sin pensar que puede haber implicaciones si no se toman precauciones.

Por si todavía no ha dimensionado el peligro al que se expone si no procede con cuidado, hace poco un extorsionista le pedía 5 millones de pesos a una estudiante que era compañera suya de la universidad. Aunque en esa oportunidad el delincuente había robado el material, y no lo había obtenido mediante engaños, el peligro puede ser el mismo.